Schwarz Reisen holt ab Im frisch sanierten Reisebüro in Niesky arbeiten jetzt wieder zwei Kolleginnen. Auch die Präsenz im Internet soll verbessert werden – nicht die einzigen Neuigkeiten.

Sie beraten die Kunden im Reisebüro von Schwarz Reisen in der Ödernitzer Straße: Monique Fietze (links) und Martina Stiller (rechts). © André Schulze

Frische Farbe an den Wänden, ein neuer Fußboden, neue sanitäre Anlagen und eine ansprechende Außenwerbung. So zeigt sich das Reisebüro von Schwarz Reisen in der Ödernitzer Straße. Zusammen mit dem Hauseigentümer, der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft, hat das in Hähnichen ansässige Busunternehmen das Reisebüro von Grund auf renoviert. Das war nicht die einzige Neuerung zu Jahresbeginn. Auch stellte das Unternehmen eine neue Mitarbeiterin ein. Monique Fietze ist seit 1. Januar dabei, während Martina Stiller inzwischen in ihrem elften Berufsjahr in dem Reisebüro ist. Ihre damalige Kollegin ist inzwischen in Rente gegangen.

Beide Frauen freuen sich über die neu gestalteten Räume, und diese Freude kommt auch bei den Kunden an. Dass Monique Fietze an einem der beiden Schreibtische sitzt, hat damit zu tun, dass sich die Aufgaben für die beiden Mitarbeiterinnen erweitert haben. „Wir wollen nicht nur beratend tätig sein und Reisen verkaufen, sondern auch mehr in Sachen Marketing machen“, sagt Monique Fietze.

Das bezieht sich auf das Erstellen des jährlichen Reisekataloges und ein Verbessern der Präsenz im Internet, aber auch im Organisieren von Reisen. Denn individuelle oder themenbezogene Reisen werden zunehmend nachgefragt, sagt Martina Stiller. Um den Frauentag am 8. März geht es für drei Tage im Reisebus in den Harz. „Die Reise ist bereits ausgebucht, im Vorjahr war das nicht anders“, so Frau Stiller. Und auch der Jahresauftakt, die Reise zum Zitronenfest an die Côte d’Azur, war wieder ein Erfolg.

Für dieses Jahr zeichnet sich ab, dass Deutschland das beliebteste Reiseland bei Schwarz Reisen bleibt. Dazu tragen auch die zahlreichen Tagesfahrten bei. Aber auch für Polen steigt das Interesse. Deshalb wurde eine Reise im Juni an die Masuren neu ins Programm genommen, die sich gut verkauft, so Martina Stiller. Ganz oben in der Beliebtheitsskala stehen die angebotenen Ski- und Angelreisen. Was die Angebote betrifft, will sich das Unternehmen zur Stammkundschaft auch eine junge aufbauen.

Denn die Demografie macht auch vor den Reisenden nicht halt. Dem entgegenkommen will das Reiseunternehmen ebenfalls. „Wir bieten dieses Jahr erstmals einen Abholservice von der Haustür an, der besonders von älteren Bürgern gern genutzt wird“, sagt Monique Fietze.

In diesem Jahr besteht das Reisebüro in Niesky 25 Jahre. Ein kleines Jubiläum, denn das große wird erst im kommenden Jahr gefeiert: 30 Jahre Schwarz Reisen.

zur Startseite