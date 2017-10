Schwarz-gelber Zulauf Dynamo wächst und wächst, mehr als 21 000 sind Mitglied beim größten Sportverein in Sachsen. Doch woran liegt das?

Die Fans strömen zu den Heimspielen ins DDV-Stadion. Und sie füllen reihenweise Mitgliedsanträge aus. Der Zuspruch ist auf mehreren Ebenen enorm. © Robert Michael

Der Präsident kennt noch die alten, die anderen Zeiten, die so lange gar nicht zurückliegen. Als Andreas Ritter 2010 erstmals ins höchste Ehrenamt von Dynamo gewählt wurde, zählte der Verein rund 4 000 Mitglieder. „Damals habe ich gesagt, dass ich ein Potenzial für 10 000 sehe“, erinnert sich Ritter. Mit der Prognose lag er gehörig daneben. Vorige Woche begrüßte der Klub das 21 000. Mitglied.

Damit liegen die Schwarz-Gelben nicht nur in Sachsen mit großem Abstand an der Spitze (siehe Tabelle), sondern auch in den neuen Bundesländern. Doch woran liegt das? Warum erlebt der Verein einen derartigen Zulauf? „In den vergangenen Jahren wurde gut und kontinuierlich gearbeitet, es ist Ruhe eingezogen, die Schulden wurden abgebaut, die sportliche und finanzielle Entwicklung ist positiv“, zählt der Präsident auf. „Das honorieren die Leute.“ Die Chaos-Jahre, als windige Präsidenten regierten, die Schuldenberge wuchsen und die Spielergehälter in keinem Verhältnis zu Ligazugehörigkeit und Leistung standen, sind tatsächlich längst vorbei. Dies hatte damals nicht nur Sponsoren abgeschreckt, sondern auch Fans. Das Oberliga-Heimspiel gegen Wacker Nordhausen im Mai 2001 sahen sich 920 Zuschauer an – eine Rekord-Minuskulisse und eine Zahl, die heute ungläubiges Kopfschütteln auslöst.

Ins DDV-Stadion kommen nun immer mehr als 26 000 Fans, der Heimbereich ist häufig ausverkauft. Wer Tickets ergattern will, muss mitunter schnell sein. Mitglieder haben dagegen ein Vorkaufsrecht. „Dies ist sicher ein weiterer Grund für den Zulauf“, erklärt Ritter. Manche behaupten, es wäre der wichtigste oder gar einzige. Der Verdacht liegt zumindest nahe, wenn man die alljährlichen Mitgliederversammlungen besucht. Dort ist der Andrang seit Jahren mit rund 1 000 konstant, „obwohl sich die Mitgliederzahl inzwischen verdoppelt oder verdreifacht hat“. Sorgen macht das Ritter jedoch nicht, weil auch die Abwesenden mit „ihrem Herzen am Verein hängen“ würden. An der Vereinsarbeit aktiv beteiligen wollen sie sich jedoch nicht.

Richtig aktiv sind ohnehin nur 180 Mitglieder in einer der zehn Dynamo-Mannschaften, dies entspricht einem Anteil von aufgerundet 0,01 Prozent. Deshalb hinken auch Vergleiche mit Großvereinen wie dem Dresdner SC oder dem SC DHfK Leipzig, dort treten Kinder und Erwachsene ein, um Sport zu treiben. Das Phänomen ist ein deutschlandweites, die fünf größten Vereine sind allesamt Fußballklubs, angeführt wird die Liste vom FC Bayern München mit 285 000 Mitgliedern.

Die kommen aus dem gesamten Bundesgebiet und zunehmend auch aus dem Ausland. Bei Dynamo ist das Kernland zwar die Region um Dresden, gefolgt von weiteren sächsischen Gebieten. Doch ein Viertel der Mitglieder wohnt inzwischen außerhalb des Freistaates. Deshalb wurden nun Stammtische für Exil-Dynamos ins Leben gerufen, Premiere feiert die Veranstaltungsreihe am 30. Oktober in Hamburg-Rahlstedt. Neben Ritter wird dort auch Sportgeschäftsführer Ralf Minge auftreten.

Es ist eine Kontaktpflege der aufwendigen Art, die sich jedoch bezahlt macht – und das im Wortsinn. Die 21 000 Mitglieder spülen jährlich rund 1,2 Millionen Euro an Beiträgen in die Dynamo-Kasse. „Das ist eine feste Größe, auf die wir nicht verzichten können“, betont Ritter. Der Gesamtetat des Vereins liegt bei 25 Millionen Euro, rund zehn Millionen davon entfallen auf den Profibereich. Die Beiträge dürfen allerdings nur für gemeinnützige Aufgaben ausgegeben werden, etwa die Nachwuchsarbeit. Zwei Sonderumlagen in Höhe der Jahresbeiträge waren zudem ein wesentlicher Baustein bei der Rückzahlung des Kölmel-Darlehens und damit bei der Entschuldung von Dynamo.

Als Ritter vor sieben Jahren zum Präsidenten gewählt wurde, waren auch diese Zahlen noch ganz andere – eher tiefrot als schwarz.

VereinMitglieder*

1. Dynamo Dresden21 044

2. Erzgebirge Aue 6 751

3. SC DHfK Leipzig6 696

4. Sächs. Bergsteigerbund6 038

5. Sekt. Dresden Alpenverein4 808

6. BSV AOK Leipzig4 531

7. Dresdner SC 18984 025

8. USV TU Dresden3 979

9. Gesundheitssportv. Leipzig 3 473

10. Sekt. Leipzig Alpenverein3 417

* Stand 1/2017 (Dynamo 10/2017)Quelle: LSB Sachsen

zur Startseite