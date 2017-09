Schwanensee im Baggerloch Die geflutete Baugrube des Scheunenhof-Centers hat jetzt einen Bewohner. Wie lange darf er hier seine Runden drehen?

Eine Reminiszenz an Wagners Lohengrin, den der Komponist in Graupa schrieb? Ein Schwan schwimmt in der Baugrube des Scheunenhof-Centers. © Marko Förster

Am Bauzaun entlang der Robert-Koch-Straße drücken sich die Leute die Nasen platt, immer wieder werden Handys gezückt und Fotos geschossen. Der Scheunenhof-See in Pirnas Innenstadt hat einen Bewohner: Ein großer, schneeweißer Aufblas-Schwan dreht hier seine Runden.

Das Gummitier ist der dezente Hinweis eines humorvollen Zeitgenossen auf etwas, das die Pirnaer ziemlich ärgert: Seit Wochen geht es an der Baugrube, die einmal die Tiefgarage des neuen Einkaufszentrums Scheunenhof beherbergen soll, nicht voran. Starke Regenfälle im August hatten die Grube geflutet, nachdrückendes Grundwasser sorgt dafür, dass sie bis heute nicht abgetrocknet ist. Auf SZ-Anfrage hatte der Bauherr, die Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen Stiftung, Anfang September erklärt, dass sie derzeit eine Genehmigung zur Wasserhaltung der Baugrube einhole, um das Grundwasserproblem in den Griff zu bekommen. Das hatte die Stadtverwaltung bestätigt. Von Edeka selbst gibt es zu dem Problem bisher keine weiteren Auskünfte. Die Stadtverwaltung Pirna kann ebenfalls nicht mit einem neuen Sachstand dienen.

In Erfahrung zu bringen war lediglich, dass Umplanungen laufen und man die Tiefgarage nun in Form einer wasserdichten, sogenannten Weißen Wanne, ausführen will. Edeka betont, am Projekt Scheunenhof festzuhalten. Am Altbau am Dohnaischen Platz, der saniert wird, laufen die Arbeiten weiter. Wann und wie es mit der Tiefgarage weitergehen soll, dazu macht Edeka aber keine Angaben.

Der Gummischwan ist inzwischen ein Star auf der Facebookseite von SZ Pirna. Seit die Redaktion dort am Sonnabend das erste Foto veröffentlichte, hagelt es böse Kommentare. „Ich finde es schön, dass es nun so zentral ein Freibad gibt“, schreibt zum Beispiel User Steve Reichi. „Nur der Zeitpunkt der Eröffnung war etwas schlecht gewählt.“ Und Thomas Pallmer schreibt: „Nun hat auch Pirna seinen BER.“ Mit „Hospitalbad“ – eine Idee von Facebook-Nutzerin Cindy Scharm – ist sogar schon ein Name für den See gefunden. Wie lange der Schwan hier seine Runden drehen darf, ist unklar. Eine Anfrage beim Bauunternehmen Karl Köhler konnte am Montag aus Termingründen nicht beantwortet werden.

