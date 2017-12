Schwanenpaar in Freiheit Der Schwan, der am Cottbuser Bahnhof auf die Gleise sprang, ist gesund ausgewildert.

zurück Bild 1 von 2 weiter Tierparkchef Gerhard Herrmann setzte beide Schwäne selbst in ihrem neuen Revier aus. © Sebastian Schultz Tierparkchef Gerhard Herrmann setzte beide Schwäne selbst in ihrem neuen Revier aus.

Die Schwäne auf dem Merzdorfer Teich.

Riesa/Großenhain. Nach monatelangem Warten war es am Dienstagmorgen so weit: Kurz nach 9.30 Uhr wurden die beiden flugunfähigen Schwäne aus dem Riesaer Tierpark am Merzdorfer Teich in die Freiheit entlassen. Der Jungschwan war im September flugunfähig am Cottbusser Bahnhof in Großenhain gefunden und anschließend in Riesa aufgepäppelt worden. Der Altvogel lebte zuvor im Riesaer Ortsteil Jahnishausen – gemeinsam mit einem Partner, der im Herbst gestorben war. Im Riesaer Tierpark fanden die beiden Vögel zueinander. Tierpark-Chef Gerhard Herrmann hofft nun auf einen milden Winter. Wenn nämlich starker Frost einsetzt, dann müssen die flugunfähigen Tiere zu ihrem eigenen Wohl wieder eingefangen werden.

Ende September saß am Bahnsteig ein Schwan, ganz nah am Gleisbett. Die Fahrdienstleiterin informierte die Polizei und rief den Tierschutzverein Riesa an. Tierparkchef Gerhard Herrmann konnte den Schwan retten. Das Tier wurde im Tierpark nach einer Not-OP aufgepäppelt. Als das Tier trotz aller Mühe nicht fressen wollte, kam der Tierparkchef auf die Idee, einen zweiten Schwan dazu zu gesellen. Von da an ging es aufwärts.

