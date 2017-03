Schwan stirbt an Vogelgrippe Waldheim, Hartha und Kriebstein liegen im Beobachtungsgebiet. Das hat nicht nur Auswirkungen auf Geflügelhalter.

Bereits Ende Januar lag Waldheim im Beobachtungsgebiet. Nach dem Fund eines toten Schwans in Mittweida wurde der Bereich wieder eingerichtet. © Archiv/Dietmar Thomas

In Mittelsachsen ist der fünfte Fall des gefährlichen Geflügelpestvirus H5 nachgewiesen worden. „Es handelt sich dabei um einen Schwan, der am 18. März am Schwanenteich in Mittweida aufgefunden wurde“, teilte Kreissprecher André Kaiser am Montag mit. Das Friedrich-Löffler-Institut habe den Anfangsverdacht bestätigt. Deshalb wurde erneut ein Sperrbezirk im Umkreis von drei Kilometern gebildet. Zu diesem gehören außer dem Stadtgebiet Mittweida unter anderem Lauenhain, Neudörfchen sowie Teile von Frankenau, Erlau und Altmittweida.

Weiterhin ist ein Beobachtungsgebiet eingerichtet worden. „Zu diesem gehören Teile der Städte Hartha, Waldheim, Geringswalde, Frankenberg, Hainichen und Mittweida sowie unter anderem Teile der Gemeinden Kriebstein, Erlau, Rossau und Wechselburg“, erklärte er. Das hat Folgen für das Federvieh. Halter müssen ihre Tiere wieder in den Stall sperren und dürfen sie so lange nicht wieder rauslassen, bis der Landkreis Entwarnung gibt.

Im Sperrkreis und im Beobachtungsgebiet gelten strenge Regeln. Das Eindringen von Wildvögeln in die Ställe muss ausgeschlossen werden. „Gehaltene Vögel dürfen vorerst nicht aus dem Bestand verbracht werden“, so Kaiser. Auch für das Ausliefern von Geflügelprodukten oder Bruteiern gelten einzelne Sperrmaßnahmen in den jeweiligen Gebieten.

Hund und Katze einsperren

Es gelten noch strengere Hygienevorschriften. Es sollten so wenige fremde Personen wie möglich mit den Tieren in Kontakt kommen. Auch Jäger haben in den beiden Restriktionszonen bestimmte Verbote bezüglich Federwild zu beachten.

„Wer einen Hund oder eine Katze hält, darf diese im Sperrbezirk nicht frei umherlaufen lassen. Das bedeutet: Außerhalb umzäunter Grundstücke dürfen sich Hunde nur an der Leine bewegen. Im umzäunten eigenen Grundstück besteht keine Anleinpflicht“, so Kreissprecher André Kaiser. Diese Regelung betrifft im Beobachtungsgebiet nur die Hunde- und Katzenhalter, die selbst Geflügel halten.Erst vor reichlich einer Woche hatte der Freistaat Sachsen die generelle Stallpflicht wieder aufgehoben. Seit dem 20. März dürfen in fast ganz Mittelsachsen die Tiere wieder im Freien gehalten werden. Für die Geflügelhalter in den nun gebildeten Restriktionszonen im Bereich Mittweida war diese neue Freiheit für die Tiere damit ein kurzes Intermezzo.

„Für alle Geflügelhalter gilt weiterhin, die allgemeinen und besonderen Biosicherheitsmaßnahmen einzuhalten, die entsprechend der Geflügelpestverordnung und der Eilverordnung des Bundesministeriums vorgeschrieben sind“, so André Kaiser. Er erläuterte, worum es sich dabei konkret handelt: Dazu gehört unter anderem, dass die Tiere nicht mit Oberflächenwasser getränkt werden dürfen, zu dem Wildvögel Zugang haben.

Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen Geflügel in Berührung kommt, ist für Wildvögel unzugänglich aufzubewahren. „Jeder Geflügelhalter hat ein Bestandsbuch zu führen, aus dem die Zahl der Tiere und aufgetretene Verluste hervorgehen müssen“, so Kaiser. Erhöhte Verluste sind tierärztlich abklären zu lassen und dem Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt zu melden. „Die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder sonstigen Standorten des Geflügels sind gegen unbefugten Zutritt zu sichern. Von befugtem Personal sind die Ställe nur in betriebseigener Schutzkleidung zu betreten“, ergänzte er.

Ein erster Fall von Vogelgrippe war Ende Januar im Landkreis aufgetreten. In Geringswalde war ein toter Schwan gefunden worden, bei dem das Virus nachgewiesen wurde. Zuletzt war ein Bussard in Flöha an dem Geflügelpest-Erreger verendet (DA berichtete). (DA/sol)

