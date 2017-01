Schwan stirbt an Vogelgrippe Das Landratsamt Mittelsachsen richtet Sperrbezirke ein. Die Feuerwehr hat das Tier geborgen.

Bei einem in der vergangenen Woche in Geringswalde gefundenen Schwan ist die Vogelgrippe festgestellt worden. Das teilte am Montag das Landratsamt Mittelsachsen mit. Die Freiwillige Feuerwehr Geringswalde hatte das Tier am vergangenen Dienstag aus dem Großteich geholt. Es steckte fest.

Die Stadt Geringswalde, Langenau bei Hartha sowie Teile der Gemeinde Zettlitz, Erlau und Seelitz wurden zum Sperrbezirk erklärt. In diesem muss Geflügel in geschlossenen Ställen bleiben. Die Tiere sowie deren Bruteier dürfen den Bestand nicht verlassen. Weiterhin dürfen Hunde und Katzen im Sperrbezirk nicht frei herumlaufen und das Jagen von Vögel ist verboten. Als Beobachtungsgebiet gelten unter anderem Töpeln bei Döbeln, Teile von Hartha, Kriebstein und Waldheim. (DA/mf)

