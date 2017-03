Schwan im Glück Seit Anfang der Woche ist die Stallpflicht Geschichte. Für die Enten und Gänse im Schiebocker Tierpark heißt es jetzt: Anbaden!

Besucher können die Vögel im Tierpark in Bischofswerda wieder im Freien bewundern. © Steffen Unger

Auf diesen Moment haben die Tiere schon lange gewartet. Endlich können die Schwäne, Enten und Gänse ihre Füße wieder ins Wasser tauchen, ihr Gefieder nass machen, ihre Schnäbel unter Wasser halten und dann, nach einem ausgiebigen Bad, die warme Frühlingssonne genießen. Am Montag ließen die Mitarbeiter des Bischofswerdaer Tierparks ihr Geflügel ins Freie. Möglich ist das, weil die Landesregierung die sachsenweit angeordnete Stallpflicht wieder aufgehoben hat. „Darüber freuen wir uns sehr“, sagt Tierparkchefin Silvia Berger. Sie öffnete zu Beginn der Woche den Stall, in dem die Vögel vorübergehend untergebracht waren. 32 Enten und Gänse, 20 Hühner, 23 Tauben und zwei Schwäne traten ins Freie. Ein Anblick, der die Chefin des Tierparks so rührte, dass sie zur Fotokamera griff. Sie beobachtete die Enten dabei, wie sie zum ersten Mal in diesem Jahr ein Bad nahmen, sah den Hühnern dabei zu, wie sie im Sand scharrten. „Die fühlen sich richtig wohl“, erklärt sie. Fünf Monate lang musste das Bischofswerdaer Geflügel drinnen bleiben. Seit November galt wegen der Vogelgrippe in Sachsen eine Stallpflicht. Das zuständige Ministerium sprach von einer unausweichlichen Vorsichtsmaßnahme. In dieser Saison sei der Geflügelpestvirus besonders aggressiv gewesen. Doch nun werden immer weniger infizierte Wildtieren gefunden. Zwar gibt es im Landkreis Bautzen noch vereinzelt Sperrbezirken, in denen die Stallpflicht nach wie vor gilt. Der Bischofswerdaer Tierpark liegt aber nicht in einem solchen Areal.

Vor allem eines freut die Tierparkchefin. „Der Ententeich sah so verlassen aus. Gut, dass das jetzt vorbei ist“ , erklärt sie. Silvia Berger denkt dabei an die Besucher, die sich über die Schwäne, Enten und Gänse freuen, aber auch an die Vögel selbst. Die hatten im Stall schon ein bisschen Stress. Zwar waren die Mitarbeiter froh, dass sie einen Ort hatten, an dem sie die Tiere schnell unterbringen konnten. Auch stellten sie Wasserschüsseln auf, damit es den Vögeln besser geht. Doch optimal war das nicht. Es fehlte dem Geflügel an Bewegungsfreiheit. Keine einfache Situation. Über die Vorsichtsmaßnahme jammern, möchte die Chefin des Tierparks aber nicht. „Wir können froh sein, dass es bei uns keinen Vogel gab, der sich mit dem Virus infiziert hat“, sagt sie.

