Schwäne suchen neues Domizil Dem verletzten Vogel aus Großenhain geht es wieder besser – auch dank eines tierischen Artgenossen.

Vereint im Riesaer Tierpark: der junge Schwan, der kürzlich flugunfähig in Großenhain gefunden wurde (hinten), ist aus dem Gröbsten raus. Bei der Genesung hat auch die Gesellschaft eines zweiten Schwans aus Jahnishausen geholfen. © Lutz Weidler

Die Erleichterung ist Gerhard Herrmann anzumerken. Seit der verletzte Schwan vor gut drei Wochen in seine Obhut kam, musste der Tierpark-Leiter um das Leben des Vogels bangen. Nun scheint das Schlimmste überstanden, sagt Herrmann. Der Verband ist schon ab, die Fäden sind gezogen. „Und seit einer Woche kann er auch wieder baden gehen.“ Das sei davor noch nicht drin gewesen – zu groß wäre die Gefahr einer Infektion gewesen. „Ende der Woche kommt er noch einmal zum Tierarzt.“ Wahrscheinlich wird es die vorerst letzte Untersuchung für das Tier sein.

Lange Zeit sah es nicht so aus, als könne der imposante Vogel überleben. Anfang Oktober war er am Cottbusser Bahnhof in Großenhain flugunfähig auf den Gleisen gefunden worden. Wahrscheinlich hatte er sich kurz zuvor im Tiefflug verletzt. Die anschließende Operation verlief eigentlich gut – doch dann wollte das Tier partout nicht fressen. Gerhard Herrmann befürchtete schon, dass sich der Schwan doch innere Verletzungen zugezogen hatte. Auf Dauer könne man ihn nicht zwangsernähren, sagte er damals.

Dass der junge Schwan noch einmal die Kurve gekriegt hat, könnte auch an seiner neuen Gesellschaft liegen. Denn schon seit einigen Tagen lebt das Tier nicht mehr alleine in der Voliere im Riesaer Tierpark – sondern zusammen mit einem älteren Artgenossen. Der erwachsene Höckerschwan nistete bis vor Kurzem noch mit seiner Partnerin am Schlossteich in Jahnishausen – bis diese eines Tages tot im Park gefunden wurde. Das Weibchen war unter Gewalteinwirkungen zu Tode gekommen. Warum, das ist völlig unklar. Absicht oder gar Tierquälerei möchte Gerhard Herrmann niemandem unterstellen. Es sei auch möglich, dass sich das Schwanenweibchen die Verletzungen selbst zugefügt hat.

Das Unglück des Schwans aus dem Riesaer Ortsteil war aber gleichzeitig das Glück für seinen jungen Artgenossen. Denn kaum war das mehr als zehn Jahre alte Männchen beim Großenhainer Schwan, schon fraß das Tier ganz normal mit. „Bei jungen Schwänen ist die Bindung zu den Alttieren ziemlich eng“, erklärt Gerhard Herrmann. Manchmal blieben die Jungtiere noch ein Jahr länger bei den Eltern, obwohl sie eigentlich schon flügge sind. Es könne also gut sein, dass dem Großenhainer Schwan einfach die Gesellschaft gefehlt hat.

Eine Frage allerdings stellt sich nun: Wo sollen die beiden Schwäne künftig leben? Eine Dauerlösung kann die kleine Voliere im Riesaer Tierpark nicht sein. Und im kleinen Teich im Klostergarten könnten sich die beiden Tiere mit dem Singschwan ins Gehege kommen, der dort schon viele Jahre lebt. Auch eine Rückkehr nach Jahnishausen birgt laut Gerhard Herrmann Risiken. Der Teich sei klein, vor allem herrsche dort im Park recht viel Betrieb. Lieber wäre ihm ein etwas größeres Gewässer.

Im Stadtgebiet kämen da aus seiner Sicht nur der Merzdorfer Teich oder der Privatteich am Gucklitz infrage. Herrmann will demnächst das Gespräch mit den Besitzern und Pächtern suchen. Möglicherweise finde sich da eine Lösung, um noch einige Wochen im Freien zu verbringen. Ein bisschen Überzeugungsarbeit wird wohl nötig sein:

Unter Anglern sind die Wasservögel umstritten. Mancher macht sie dafür verantwortlich, ab und an auch Fischlaich zu fressen. Der klebt oft an Wasserpflanzen, ihrer eigentlichen Nahrung. Überwintern sollen die Vögel dann allerdings im Tierpark. „Das Risiko wäre zu groß, dass Waschbär oder Fuchs die Schwäne holen, wenn der Teich zugefroren ist.“ Denn fliegen wird auch der Großenhainer Schwan nicht mehr. Solange keine allzu frostigen Temperaturen herrschen, könnten die Tiere aber auch in den Wintermonaten draußen sein – vorausgesetzt, es findet sich ein neues Schwanen-Domizil.

