Schwäne nicht mit Brot füttern Besorgte Spaziergänger haben sich jetzt an den Großenhainer Tierschutzverein gewandt. Der warnt davor, die Tiere zu füttern.

In der Kälte: die Zabeltitzer Schwäne. © Brühl

Großenhain. Es könnte ein winterliches Stillleben sein: Bei klirrender Kälte und Sonnenschein schwimmen die Schwäne auf dem Zabeltitzer Inselteich dicht an dicht. Mal wenden sie ihre Köpfe gen azurblauen Himmel, mal stecken sie diese zusammen. Viel Platz bleibt den Tieren nicht, denn um sie herum ist das Wasser zugefroren und das Loch, in welchem sie paddeln können, ist nicht sehr groß. Eine Szenerie, die wohl auch viele Spaziergänger beobachtet haben. Mitleidig wandten sich einige von ihnen nun an den Großenhainer Tierschutzverein. „Sie äußerten die große Sorge, dass die Schwäne, welche aufgrund ihrer gestutzten Flügel ja nicht wegfliegen könnten, verhungern könnten“, sagt Armin Krake im SZ-Gespräch. Wie der Vorsitzende des Vereins jedoch betont, gebe es keinen Anlass zu dieser Befürchtung. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs würden die Vögel zweimal am Tag füttern. Und warnt gleichzeitig vor Eigeninitiative: „Manche Leute meinen es gut und füttern die Tiere mit Brot. Das ist aber für die Schwäne völlig ungeeignet, denn es gärt in den Mägen und kann zu schweren Koliken oder Vergiftungen führen!“

