Schwäne in Zabeltitz haben vier Junge Die Elterntiere stammen aus einer Aufzuchtstation und heißen Xavier und Elisabeth.

Schwäne in Zabeltitz mit den vier Jungen. © Klaus-Dieter Brühl

Die Schwäne in Zabeltitz haben vier Junge, ein Altvogel versucht beim ersten gemeinsamen Ausflug mit Flügelschlagen die Besucher zu vertreiben. Seit Juli 2013 bewohnt wieder ein Schwanenpärchen den Inselteich im Barockgarten Zabeltitz. Die beiden haben sich aber nicht selbst den sanierten Teich als gemeinsames Zuhause ausgesucht, sondern wurden durch Timmy Held, Inhaber der Großenhainer Metallbaufirma T. Held, zu Großenhainern. Nachdem die Firma umfangreiche Arbeiten zur Sanierung des Schwanenhauses ausgeführt hatte, war es der Wunsch vieler Bürger und Besucher, dass wieder Schwäne heimisch werden. Timmy Held ergriff die Initiative und übernahm die Kosten für die Tiere und deren Transport nach Zabeltitz. Das Schwanenpärchen ist flugunfähig und stammt aus der Nähe von Cottbus aus einer Schwanen-Aufzuchtstation. Für die beiden wurden natürlich auch Namen gesucht - die Wahl fiel damals schließlich auf Xavier und Elisabeth, in Anlehnung an die adligen Herrschaften des Palais. Sei dem hat das Paar jedes Jahr vier bis fünf Junge großgezogen und erfreut die Zabeltitzer und ihre Gäste. (ulb)

zur Startseite