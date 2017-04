Schwäne im Großen Garten brüten nur auf zwei Eiern Noch sitzt das Weibchen auf dem Nest. Schon bald könnten die Jungen schlüpfen. So wenige Jungtiere gab es lange nicht.

Noch hockt das Weibchen auf dem Nest auf der Insel im Carolateich. Schon in der nächsten Woche könnten zwei Jungtiere schlüpfen. © Sven Ellger

Schon in der nächsten Woche könnten zwei junge Schwäne am Carolateich schlüpfen. Noch thront das Weibchen auf dem Nest mitten auf der kleinen Insel nahe dem Bootsverleih. Doch lange dürfte es nicht mehr dauern, bis das Schwanenpaar auf zwei Jungtiere aufpassen muss, sagt Thomas Eißer. Seit zehn Jahren kümmert er sich ehrenamtlich um die Tiere, beobachtet ihre Entwicklung und beringt die Vögel, wenn sie groß genug sind. Nicht nur in Dresden. Auch in der Umgebung kennt Thomas Eißer die Schwanenpaare genau.

Diese Saison ist anders als die der vergangenen Jahre. Nur zwei Eier liegen im Nest. „Das ist wenig, sehr wenig“, sagt Thomas Eißer. Ein normales Gelege ist sechs bis sieben Eier groß. Nicht aus allen schlüpft auch ein Jungtier. Einige Eier sind nicht befruchtet. Im vergangenen Jahr gab es acht Eier im Nest im Großen Garten, das Schwanenpaar zog schließlich vier Jungtiere groß. Im Boxdorfer Waldteich liegen derzeit neun Eier im Nest. 2016 gab es im Frauenteich in Moritzburg sogar zehn Eier. „Aus allen ist ein Jungtier geschlüpft“, sagt Thomas Eißer. Das war Rekord.

Warum nun in diesem Jahr nur zwei Eier im Dresdner Nest liegen, kann der Vogelfreund nicht sagen. Vielleicht liegt es am Alter. Das Männchen ist mindestens 19 Jahre, das Weibchen erst zehn Jahre alt. Eigentlich sind die beiden Vögel damit in der Blüte ihres Lebens. Höckerschwäne können bis zu 50 Jahre alt werden.

Doch Thomas Eißer hat auch eine gute Nachricht. Am neugestalteten Neuteich im Großen Garten hat sich ein weiteres Paar niedergelassen. Für den Vogelfreund ist es ein Wiedersehen. Das Weibchen ist an dieser Stelle im Großen Garten vor vier Jahren geschlüpft. Eißer hat dem Jungtier damals den Ring am Bein verpasst. Das Männchen hat er ebenfalls beringt. Mit der Markierung soll der Lebensweg der Tiere erforscht werden. Wie alt werden sie? Mit wem paaren sie sich? Und gibt es die Treue bei Schwänen zu dem einen Partner wirklich? Wer immer die Nummern an den Füßen der Schwäne sieht und den Standort meldet, kann die Forschung unterstützen.

Eier hat das neue Schwanenpaar nicht gelegt. Vielleicht klappt das im nächsten Jahr. Erst einmal wartet Thomas Eißer auf die beiden Jungtiere am Carolateich. Ab 2. Mai könnten diese schlüpfen – und zum Besuchermagneten des Parks werden.

