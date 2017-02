Schwäne am Stausee bleiben eine Gefahr Nach dem Fund von acht toten Schwänen bei Sproitz vermutet der Landkreis weitere Tiere mit Vogelgrippe in dem Gebiet. Es häufen sich auch andere Fälle.

Die Gefahr ist noch nicht vorüber. Nach dem Fund von acht toten Schwänen am Angelteich der Satzfischanlage Sproitz werden weitere an Vogelgrippe erkrankte Tiere vermutet. Denn die acht Schwäne waren Bestandteil einer ganzen Kolonie von geschätzten 150 bis 200 Tieren, die den nicht zugefrorenen Teich täglich aufsuchen. Das berichtete Dirk Beck als Vorsitzender des Verwaltungsverbandes Diehsa am Donnerstag im Gemeinderat Waldhufen. Er bezog sich auf Aussagen des Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramtes.

Das Amt hat seit Dienstag das Gebiet um den Stausee Quitzdorf (siehe Karte) zum Sperrbezirk erklärt. Dieser gilt für die nächsten 21 Tage beziehungsweise bis auf Widerruf. Sollten die Schwäne weiterhin den Teich anfliegen, dann besteht das drei Kilometer um den Fundort gezogene Sperrgebiet über diese Frist hinaus fort.

Seit Dienstag liegt der Untersuchungsbericht zu den am Donnerstag vor einer Woche gefundenen toten Schwänen vor. Wie Amtstierarzt Dr. Ralph Schönfelder informiert, wurde in allen an die Landesuntersuchungsanstalt Dresden (LUA) gegebenen Proben das Influenza-Virus H 5 nachgewiesen. Die Schwäne hatten große innere Blutungen an verschiedenen Organen, das wurde während der pathologisch-anatomischen Untersuchung der Tierkadaver festgestellt. Das Nationale Referenzlabor für Aviäre Influenza in Greifswald bestätigt den Probenbefund der LUA.

Es ist davon auszugehen, dass über den Stausee hinaus weitere Fälle von Vogelgrippe auftreten. Nach dem Fund zweier toter Schwäne in einem Park in Zgorzelec, einer war von dem Virus befallen, sorgt nun die Stadt Bernsdorf im Kreis Bautzen für Gesprächsstoff. Einer der beiden Trauerschwäne im Tiergehege war an dem Vogelgrippevirus verendet. Inzwischen kommt noch eine tot am Schlossteich gefundene Wildente dazu.

Demzufolge wurde nach Görlitz und der Talsperre Quitzdorf nun auch Bernsdorf zu einem Sperrbezirk mit angrenzendem Beobachtungsgebiet erklärt. Die aktuelle Situation lässt vermuten, dass weitere Fälle nicht auszuschließen sind. Das Friedrich-Loeffler-Institut in Greifswald spricht von einer aktuellen Verbreitung des H5N8-Virus bei Wildvögeln in 23 europäischen Staaten und in derzeit 15 betroffenen Bundesländern. Das bedeutet ein hohes Eintragsrisiko in die Haltung von Nutzgeflügel und in die Vogelbestände zoologischer Einrichtungen.

Laut dem Institut kam es in Deutschland bisher in 36 Geflügelhaltungen und sechs Zoos/Tierparks zu Virus-Ausbrüchen. Fast alle Haltungen befinden sich in Gebieten, in denen vermehrt tote und HPAIV-positive Wasservögel gefunden wurden.

Eine weitere Gefahr besteht laut Institut bei infizierten Vögeln, wenn sie das Virus mit dem Kot ausscheiden und Landflächen und Gewässer kontaminieren. Ebenso können tote Wasservögel von Fuchs, Marder oder Greifvögel geöffnet und virusbefallene Innereien verschleppt werden.

