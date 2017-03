Schwäbische Spinde für Schüler Knapp 50 000 Euro lässt sich die Stadt neue Garderoben für die Grund- und Mittelschulen kosten. Das wirft Fragen auf.

Das Thema Brandsicherheit an Riesas Schulen ist in aller Munde, seit die Stadt an drei Schulen Brandschutzwachen aufstellen ließ, um den Schulbetrieb dort überhaupt fortführen zu können. Nun soll eine zweite Maßnahme helfen, damit Riesas Kinder sicherer lernen können: Weil einfach an der Wand aufgehängte Anoraks bei einem Feuer in Brand geraten könnten, sollen bislang offene Garderobenleisten durch geschlossene, schwer entflammbare Schränke ersetzt werden. Das betrifft die 3. und 4. Grundschule, die Oberschule Am Merzdorfer Park und die Oberschule Am Sportzentrum.

Die Stadt schrieb deshalb die Beschaffung von 254 Stahlgarderobenschränken und 228 Schuhablagen aus Kunststoff aus. 16 Firmen bewarben sich darauf. Die Schwaben darunter kalkulierten offenbar besonders sparsam: Ein Eisenwerk aus Stuttgart bekam für eine Summe von gut 47 000 Euro den Zuschlag – andere Unternehmen wollten mehr als das Doppelte.

Die Stadträte im Kulturausschuss stimmten der Vergabe an die Schwaben zu – hatten aber Fragen: „Erhöhen die Kunststoff-Schuhablagen nicht die Brandlast?“, wollte Dirk Haubold (Freie Wähler) wissen. Nein – versicherte Kathleen Kießling, Leiterin des Amtes für Bildung, Kultur und Soziales: Die ohnehin nur für Grundschüler vorgesehenen Schuhablagen würden in den Stahlspinden aufgestellt werden.

Frank Schöniger (CDU) interessierte, ob man das Geld jetzt nur für eine Interimslösung ausgebe – die nach der Sanierung der Schulen überflüssig sei. Auch da konnte Kathleen Kießling Entwarnung geben. „Die Schränke können in den neu gemachten Schulen weiter verwendet werden.“ Aber wie sieht denn nun insgesamt das Gefährdungspotenzial an den Schulen aus? Das wollte Hannes Keuerleber von der SPD-Fraktion wissen. OB Marco Müller (CDU) sicherte dem Stadtrat zu, das von der Verwaltung prüfen zu lassen. (SZ/csf)

