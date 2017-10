Schwache Füchse verlieren beim Aufsteiger In Bad Tölz war nur das erste Drittel halbwegs in Ordnung, danach fehlte den Lausitzern das Tempo.

Füchse-Stürmer Artur Tegkaev wird vom Tölzer André Lakos verfolgt. © Titus Fischer

Die Lausitzer Füchse beenden das Wochenende mit null Punkten – das zweite Wochenende nach dem vor zwei Wochen. Der 2:5-Heimniederlage am Freitag ließen die Füchse ein 1:4 in Bad Tölz folgen. Beim Tabellenletzten war vor allem die erste Füchse-Reihe, die immer wieder auf die stärkste Formation der Gastgeber traf, diesmal deutlich unterlegen.

Die Lausitzer Füchse begannen in Bad Tölz sofort mit Vorwärtsdrang. Kania gab nach nur 30 Sekunden den ersten Schuss auf das Tor der Gastgeber ab, aber Torwart Mechel hielt. Die Tölzer Löwen, die nach der Verletzung des Finnen Joonas Vihko am Freitag beim Verlängerungssieg in Heilbronn nur zwei der vier Ausländerpositionen besetzen konnten (Tuomas Vänttinen ist schon länger verletzt), nutzten aber gleich ihre erste Chance zum Führungstreffer. Sedlmayer wurde zentral vor dem Tor freigespielt und traf mit der Rückhand neben den Pfosten. Füchse-Torwart Konstantin Kessler hatte keine Chance. Danach war es ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für die Füchse. Als Maximilian Adam den am langen Pfosten freien Christopher Bodó sah und der den Schläger nur noch hinhalten musste,, stand es schnell 1:1 (9.). Danach wirkten die Füchse etwas besser, spielten mit hohem Tempo, konnten aber (Wie auch die Gastgeber) kaum klare Chancen herausspielen. Adam schoss in der 20. Minute noch einmal gefährlich aufs Tor. Es ging mit dem für Bad Tölz etwas schmeichelhaften 1:1 in die Kabinen.

Das Mitteldrittel gehörte dann ganz klar den Gastgebern, die das Tempo erhöhten. Die Füchse waren immer wieder zu spät dran und nahmen Strafen, vier in den 20 Minuten, die Gastgeber keine. Zweimal nutzten die Bayern die Überzahl zu Treffern. Beim 2:1 tankte sich Schwarz auf der linken Seite durch und spielte die Scheibe parallel zur Grundlinie vor das Tor, Rodman musste nur noch den Schläger hinhalten. Dann hatten die Füchse eine kleine Druckphase, die Schüsse von Bodó, Schmidt, Hoffmann und Lennartsson in Überzahl waren allesamt zu ungefährlich, weil auf den Körper von Torwart Mechel geschossen. Und als dann bei der nächsten Unterzahl Sedlmayr nicht angegriffen wurde, ins Drittel lief, vor das Tor zog, kKessler noch ausspielte und abschloss, stand es 3:1. Die Füchse versuchten, zurückzukommen. Aber der frei gespielte Tegkaev schlug in aussichtsreicher Position über den Puck. So stand es nach zwei Dritteln, jetzt völlig verdient, 3:1 für die Gastgeber, und die Füchse-Anhänger hofften auf eine ähnliche Wende wie vor einer Woche in Ravensburg, als die Füchse nach einem 1:3 noch als Sieger vom Eis gingen.

Dazu hätte es aber einer deutlichen Leistungssteigerung im Schlussdrittel bedurft. Die gab es aber nicht. Die Füchse bekamen zwar gleich zu Beginn des Schlussdrittels ihre erste Überzahlchance, aber Torwart Mechel parierte Mückes Schlagschuss. Ansonsten hatten die Füchse große Probleme, überhaupt ins Drittel der Gastgeber zu kommen. Das 4:1 durch Grabmeier war dann die Vorentscheidung. Der Tölzer Stürmer konnte vors Tor ziehen und abschließen (46.). Wenig später hatte Mücke noch eine Doppelchance, aber beide Schüsse konnte der an diesem Tag gute Torwart Mechel abwehren. Alle Versuche der Füchse, ins Spiel zu kommen, wurden im Keim erstickt, auch dadurch, dass wie weitere zweimal auf die Strafbank mussten. Die personelle Überzahl (vier komplette Reihen gegen drei der Gastgeber) nutzte so am Ende nichts. Götz hatte kurz vor Schluss nach einem Fehlpass der Gastgeber noch eine Chance zur Resultatsverbesserung, aber auch er scheiterte an Mechel. Die Bad Tölzer jubelten am Ende auch darüber, mit fünf Punkten an diesem Wochenende die Rote Laterne an Heilbronn abgegeben zu haben. Weißwasser ist nur noch einen Punkt besser.

Nach diesem Null-Punkte-Wochenende braucht es unbedingt eine Steigerung. Am Freitag kommt es in Weißwasser zum Sachsenderby mit den Dresdner Eislöwen. Am Sonntag müssen die Füchse zu den Tigers nach Bayreuth.

Statistik

Tölzer Löwen – Lausitzer Füchse 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

1:0 Johannes Sedlmayr 3:05 (Assist: Kathan, Grabmaier)

1:1 Christopher Bodó 8:33 (Adam)

2:1 Marcel Rodman 25:48 (Überzahl, Schwarz, Edfelder)

3:1 Johannes Sedlmayr 33:45 (Überzahl, Frank)

4:1 Michael Grabmaier 45:25 (Kathan, Reiter)

Tölzer Löwen

Tor: Mechel

Verteidigung: Schwarz, Lakos – Schenkel, Frank – Kolacny, Reiter – Horschel

Sturm: Schlager, Rodman, Eckfelder – Grabmaier, Kathan, Sedlmayr – Endraß, Ontl, Kornelli

Lausitzer Füchse

Tor: Kessler

Verteidigung: Mücke, Kania –Geiseler, Adam – Bär, Hoffmann – Hessler, Nägele

Sturm: Tegkaev, Eriksson, Lennartsson –Schmidt, Just, Bodó – Warttig, Jahnke, Boiarchinov – Neuert, Götz, Stöber

Schiedsrichter: Ralph Bidoul, Erich Singaitis

Strafen Bad Tölz 2, Weißwasser 12

Zuschauer:1 401

