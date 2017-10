Schwache Füchse bleiben ohne Tor und Punkt In Bayreuth sind die Füchse an Harmlosigkeit kaum zu übertreffen und verlieren 1:0. Besonders das Überzahlspiel ist erschreckend. Der Trainer spricht am Ende trotzdem von einem „ziemlich guten Spiel seiner Mannschaft.“

Der Leistungsdruck, den die Füchse durch fünf Ausländer im Kader bei nur vier spielberechtigten Ausländern aufgebaut haben, schien am Sonntag in Bayreuth eher lähmend denn anspornend zu wirken. Auch Anders Eriksson, bislang der Topscorer der Füchse, konnte keine Akzente setzen. © Gunnar Schulze

Fast hätte man sich streiten können, wer denn zahnloser war, die Tiger aus Bayreuth oder die Füchse aus Weißwasser. Am Ende gewannen die alles andere als gefährlich wirkenden Tiger mit 1:0, an dem der ansonsten wieder überzeugend haltende Füchse-Torwart Maximilian Franzreb die Hauptaktie hatte. Wenn Füchse-Trainer Hannu Järvenpää am Freitagabend nach dem Sachsenderby gegen die Dresdner Eislöwen (2:3 nach Penaltyschießen) von einem Riesenschritt nach vorn sprach, war dieses Spiel ein Riesensprung nach hinten.

Dabei begannen die Füchse gar nicht so schlecht. Anders als in vielen vergangenen Spielen lagen die Füchse diesmal nach dem ersten Drittel nicht zurück. In Bayreuth spielten sie, allerdings gegen einen Gegner, der erst einmal keine Bäume ausriss, selbstbewusst auf und kamen schnell zu Chancen. Schmidt setzte sich schön vor dem Tor durch, schoss dann aber vorbei (2.). Das erste Drittel war danach völlig offen – mit eher leichten Vorteilen für die Füchse. Aber auf die Anzeigetafel brachten die Weißwasseraner aber nichts. Eriksson schlug in bester Position über die Scheibe (10.), Neuert spielte den aus der Verteidigerposition gestarteten Owens an, aber der verfehlte knapp das Tor. Als es dann Überzahl für die Füchse gab, waren diese zwei Minuten an Harmlosigkeit nicht zu überbieten. Dafür kassierten die Füchse danach eine Strafe wegen eines Wechselfehlers, die Marius Stöber mit Schmerzen bezahlte, als er sich in einen Bayreuther Schuss warf. Die Unterzahl überstanden die Füchse aber.

Was folgte, war wohl eines der bislang schwächsten Drittel der Füchse in dieser Saison. Es begann mit dem Treffer zum 1:0, bei dem der Bayreuther Potac den Puck eher aus Mangel an anderen Ideen einfach und nicht einmal scharf Richtung Tor schoss – eigentlich harmlos, aber der Puck fiel Torwart Maximilian Franzreb aus der Fanghand, Geigenmüller reagierte am schnellsten und netzte zum 1:0 ein. Danach spielten fast nur noch die Bayreuther, die eine Schippe Tempo drauflegten. Maximilian Franzreb rettete jetzt mehrfach großartig und hielt seine Mannschaft, die es in den vergangenen Wochen fast gewohnt war, Rückstande wieder aufzuholen, damit im Spiel. Aber, nach vorn ging fast gar nichts. Man hatte den Eindruck, als fehlte in jeder einzelnen Offensivaktion die letzte Überzeugung, dass das jetzt etwas werden könnte. Und ein Spieler mit der individuellen Klasse eines Hayes, Swinnen, Svoboda oder Parkkonen, die in der vergangenen Saison in solchen Spielen immer für eine erfolgreiche Einzelaktion gut waren, die gab es zumindest am Sonntagabend in Bayreuth nicht. Wie also ein Tor schießen? In Überzahl! Chancen dafür erhielten die Füchse im Schlussdrittel. Aber was sie da zeigten, war eine Offenbarung. Manchmal gab es große Schwierigkeiten, ins Bayreuther Drittel zu kommen. Wichtige Bullys wurden überwiegend verloren, sodass sich die Gastgeber einfach befreien konnten. Und wenn die Füchse in Powerplay-Formation waren, blieb das Spiel statisch, der Puck wurde hin- und hergepasst, bis mal ein Pass misslang. Geschossen wurde fast nicht, auch nicht, als die Füchse Anfang des Schlussdrittels eine 5:3-Überzahl für 57 Sekunden hatten. Und so lief die Zeit herunter. Auch als Füchse-Trainer Hannu Järvenpää in der letzten Minute den Torwart vom Eis nahm.

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel befand der Trainer, dass seine Mannschaft ein „ziemlich gutes Spiel“ gemacht habe, ziemlich gut in dieser Liga aber nicht für Punkte reiche. Die Aussage von ziemlich gut relativierte er in den folgenden Sätzen schnell aber selbst. Enttäuscht sei er vor allem von den erfahrenen Spielern im Kader. Und die Überzahl betreffend, insbesondere die 5:3-Situation, sagte er: „Als Trainer kann man seinen Spielern nur Tipps geben, aber die Tore nicht selbst schießen.“ Fast hatte man den Eindruck, der ehemalige NHL-Stürmer wäre selbst gern in das Trikot geschlüpft. Und man konnte ahnen: Intern wird der Finne Klartext sprechen.

Statistik

Bayreuth Tigers – Lausitzer Füchse 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

1:0 Andreas Geigenmüller 20:54 (Assist: Kolozvary, Potac)

Bayreuth Tigers

Tor: Vosvrda

Verteidigung: Heider, Müller – Neher, Potac – Pavlu, Gerstung

Sturm: Barta, Linden, Stas – Geigenmüller, Kolzvary, Bartosch –S. Busch, V. Busch, Drews

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: – Kania, Mücke – Owens, Bär – Hoffmann, Mund

Sturm: Bodo, Eriksson, Warttig – Neuert, Just, Schmidt – Boiarchinov, Götz, Stöber – Hessler

Schiedsrichter: Daniel Kannengießer, Nicole Hertrich

Strafen: Bayreuth 12, Weißwasser 8

Zuschauer: 1 568

