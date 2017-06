Schutzwohnung für Görlitz gefordert CDU-Kreisrat Michael Hannich findet nicht, dass die Gewalt gegen Frauen rückläufig ist.

Dass die Zahl Schutz suchender Frauen im Landkreis Görlitz stark abnahm, dürfte maßgeblich mit dem Fehlen einer Schutzwohnung in der Stadt zu tun haben. Das sagt der CDU-Stadt- und Kreisrat Michael Hannich. Hintergrund: Während der jüngsten Sitzung des Gesundheitsauschusses des Kreises hieß es, dass die Fälle von Gewalt gegen Frauen stark zurückgegangen sind. „Eine Schutz-Suche ist nur sinnvoll, wenn die Möglichkeit besteht, auch Schutz zu finden. Da oft Kinder mit betroffen sind, die Kindergarten oder Schule besuchen, kommt ein Ausweichen in andere Städte kaum in Frage“, so Michael Hannich. Gerade in größeren Städten, die im Unterschied zum ländlichen Raum eine höhere Anonymität aufweisen, seien Möglichkeiten zum geschützten Wohnen für von Gewalt Betroffene zwingend erforderlich.

„Mitte der 1990er Jahre war ich als zuständiger Referatsleiter im sächsischen Familienministerium maßgeblich am Aufbau von Frauenschutzeinrichtungen beteiligt“, so Michael Hannich. Dort, wo entsprechende Wohnungen eingerichtet wurden, war scheinbar auch ein größeres Gewaltpotenzial vorhanden, schildert er. In vergleichbaren Städten ohne Frauenschutzwohnung gab es weniger Schutzsuchende. (SZ)

