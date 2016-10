Schutznetze gegen Haie Nach zahlreichen Hai-Attacken vor Ballina an der australischen Ostküste sollen bis zur Touristenhochsaison Schutznetze installiert werden. Zuletzt gab es immer mehr Stornierungen.

An der australischen Ostküste gab es zuletzt mehrere Hai-Attacken. © Symbolbild: dpa

. Nach zahlreichen Hai-Attacken vor Ballina an der australischen Ostküste will Bürgermeister David Wright bis zur Touristenhochsaison zu Weihachten Schutznetze installieren lassen. „In jüngster Zeit sind die Stornierungen gestiegen, das macht uns Sorge“, sagte Wright der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.

Aus der Bevölkerung gibt es teilweise Widerstand, weil in den Netzen auch andere Meerestiere hängenbleiben und verenden können. Erst am Dienstag wurde in Shelly Beach 300 Kilometer weiter nördlich ein junger Wal befreit, der sich in einem solchen Netz verfangen hatte.

Die Behörden wollen demnächst sechs Monate lang testen, ob „smarte“ Netze effektiv sind. Dazu gehören unter anderem akustische Signale, um Wale und Delfine abzuschrecken. Nach Angaben der Regierung verfingen sich innerhalb eines Jahres in 51 bisher ausgehängten Haischutznetzen 44 Haie, aber auch 145 andere Meerestiere. (dpa)

