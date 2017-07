Schutzlos trotz Zaun Zum wiederholten Mal sind bei Schäfer Uwe Wiedmer in Kaltwasser Tiere gerissen worden. Wahrscheinlich vom Wolf.

Schäfer Uwe Wiedmer im November 2016 mit seinen Schafen im Stall. Damals wurden 15 seiner Schafe auf eine Koppel in Biehain bei einem Wolfsangriff gerissen. Jetzt hat es wieder 13 Tiere auf der Weide in Kaltwasser erwischt. © SZ-Archiv / André Schulze

Es ist wieder passiert. Vier weibliche Schafe und sieben Lämmer liegen tot auf der Weide von Uwe Wiedmer in Kaltwasser. Drei weitere Lämmer sind so schwer verletzt, dass zwei von ihnen noch an Ort und Stelle ebenfalls getötet werden mussten. Ein anderer Bock ist ebenfalls verletzt worden. Ob er durchkommt, steht am Mittwoch noch nicht fest. Das hänge davon ab, ob die Wunde mit der Größe eines A5-Blattes ohne Komplikationen verheilt, sagt der Schäfer. Ebenfalls noch nicht sicher ist, ob es sich wirklich um einen Wolfsangriff handelt. Die Spuren seien zur Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen nach Dresden geschickt worden, wo sie ausgewertet werden, teilt Marina Michel vom Landkreis mit. Das Ergebnis steht am Mittwoch noch aus.

Zweifel, wer die Tiere getötet hat, hat Uwe Wiedmer nicht. Denn am vergangenen Sonnabendnachmittag, und damit nur zwei Tage nach dem Angriff, hat er einen Wolf zwischen seiner Koppel und den Wohnhäusern herumlaufen sehen. „Ob es derselbe war, weiß ich natürlich nicht“, sagt er. Und selbst wenn, würde das nichts ändern. Denn der Wolf ist geschützt und darf in Deutschland nur in Ausnahmefällen entnommen, also abgeschossen, werden – beispielsweise wenn er eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt.

Was die Sicherheit seiner insgesamt über 400 Schafe angeht, kann Uwe Wiedmer hingegen nicht viel machen. Die Zäune werden von den Wölfen immer wieder überwunden – im aktuellen Fall ist einer unter dem Zaun durchgekrabbelt – und Herdenschutzhunde sind seiner Meinung nach ebenfalls keine Option. „Da tauscht man ein Problem, gegen ein anderes“, sagt der Schäfer. Bellen die Hunde, beispielsweise um sich nähernde Tiere zu vertreiben, kann das dazu führen, dass die Schafe durchgehen. „Dann wird man nachts rausgeklingelt, weil die Schafe irgendwo auf der Straße stehen“, sagt Uwe Wiedmer. Das passiere bei Schäfern, die Herdenschutzhunde einsetzen, relativ oft. Gänzlich ausgeschlossen sind Angriffe auch mit Hunden nicht. Es gebe Fälle, wo der Wolf trotzdem in die Herde rein sei und dort sowohl die Hunde wie auch die Schafe verletzt habe. „Ich habe vor Jahren auch gedacht es klappt. Bei mir hat es aber zweimal nicht funktioniert“, erklärt Uwe Wiedmer.

Daneben spielt aber auch der finanzielle Aspekt eine wichtige Rolle. So werden Sachsens Schäfer für ihre getöten Tiere entschädigt, wenn der Wolf als Verursacher nicht ausgeschlossen werden kann und die Schutzvorschriften eingehalten worden sind. Diese sehen vor, dass die Herde mit einem mindestens 90 Zentimeter hohen Elektrozaun sowie einem Flatterband 20 bis 30 Zentimeter darüber geschützt wird. Auch die Weide von Uwe Wiedmer war so gesichert. Geholfen hat das aber nicht. Bei Herdenschutzhunden wird wie bei anderen Schutzmaßnahmen zwar die Anschaffung, nicht aber der Unterhalt vom Freistaat gefördert. Und der hat es durchaus in sich. „1 000 bis 1 500 Euro kostet ein solcher Hund im Jahr und pro Herde braucht man zwei. Bei drei Herden sind das mindestens 6 000 Euro“, rechnet Uwe Wiedmer vor. Und auch die Hundehalteverordnung passe mit ihren Vorschriften für Herdenschutzhunde nicht, erklärt der Schäfer.

Von der Politik fühlt sich Uwe Wiedmer ein Stück weit im Stich gelassen. „Wenn der Staat will, dass Wölfe da sind, soll er auch bezahlen“, sagt er. Argumente, dass die Kosten der Hundehaltung wegen Vorschriften der EU nicht gefördert werden könne, lässt er nicht gelten. Den Wolf zu schützen gehe ja auch. Die Herden könnten dann auch gerne regelmäßig kontrolliert werden, ob die Hunde wirklich da sind, so Uwe Wiedmer.

