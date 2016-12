Schutzhund geht auf Angreifer los Ein Wachschutz-Mitarbeiter verweist zwei Männer von einer Baustelle. Daraufhin wird er mit einem Messer angegriffen und verletzt. Er setzt seinen Hund ein.

© Symbolbild/Norbert Millauer

Beim Bewachen einer Baustelle fallen einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zwei verdächtige Personen auf. Er wird angegriffen, kann sich aber wehren. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Einem Mitarbeiter (22) eines Wachschutzdienstes, der mit der Bewachung einer Baustelle in der Straße Zur Höhe betraut worden war, fielen am Mittwochabend, gegen 21.30 Uhr, zwei Männer auf, die die Baustelle widerrechtlich betreten hatten. Der 22-Jährige gab ihnen zu verstehen, dass sie die Baustelle verlassen sollen. Dem kamen die Männer zunächst nach, blieben jedoch in Sichtweite des Wachschutz-Mitarbeiters stehen.

Der 22-Jährige holte daraufhin seinen Schutzhund (Malinois). Nach seinen Angaben rannte plötzlich einer der beiden Männer mit einem Messer in der Hand los, griff den 22-Jährigen damit an und verletzte ihn leicht. Zur Verteidigung setzte der Wachschutz-Mitarbeiter seinen Schutzhund ein, wodurch offenbar weitere Attacken verhindert werden konnten. Anschließend rannten die beiden Männer weg und flüchteten schließlich mit einem dunklen Kleinwagen in unbekannte Richtung von der Baustelle.

Den Gebissenen beschrieb der Wachschutz-Mitarbeiter als etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und cirka 18 bis 25 Jahre alt. Auffällig war sein leichter Bartwuchs. Bekleidet war der Angreifer mit einem roten Basecap, einer schwarzen Bomberjacke sowie einer dunklen Hose und dunklen Schuhen. Der Täter und sein Komplize sollen sich in einer osteuropäischen Sprache verständigt sowie gebrochen Deutsch gesprochen haben. (szo)

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer kann Angaben zum beschriebenen Täter und seinem Komplizen sowie ihrem Aufenthaltsort machen? Wem ist im Tatortbereich ein dunkler Kleinwagen aufgefallen? Hinweise erbittet das Polizeirevier Mittweida unter Telefon 03727 980-0.

