Schutzhütten abgebaut Weil Randalierer die beiden Holzhäuschen an der Hohen Straße zwischen Ottendorf und Hertigswalde beschädigten, müssen Wanderer nun im Freien rasten.

Beschädigte Schutzhütte am Wanderweg Hohe Straße am Hochbehälter in Hertigswale.. © Dirk Zschiedrich

Sebnitz. Wenn Wanderer auf einer Tour entlang der Hohen Straße bei schlechtem Wetter künftig im Regen rasten müssen, können sie sich bei bislang unbekannten Randalierern bedanken. Im Laufe der vergangenen Woche wurden zwei Schutzhütten an der beliebten Wanderroute zwischen Ottendorf und Hertigswalde laut Aussage des Sebnitzer Rathauses massiv beschädigt. Unbekannte verteilten Öl, Benzin beziehungsweise eine andere klebrige Masse in den beiden Holzhütten. Tische, Bänke und der Fußboden wurden dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Die Schäden könnten laut Stadtverwaltung nur durch Abschleifen oder den kompletten Austausch der Sitzmöbel behoben werden. Pro Hütte würde das rund 2 500 Euro kosten.

Durch Vandalismus, Reparaturen und Aufräumarbeiten sind in diesem Jahre bereits etwa 4 000 Euro in die Schutzhütten geflossen. Anfang April mussten Mitarbeiter dort unter anderem die Hinterlassenschaften einer Grillparty beseitigen – inklusive Holzkohle und Grill. Nach der erneuten Verunreinigung zieht die Stadt jetzt die Konsequenzen. „Es ist nicht mehr zumutbar, dass die Kosten für die Beseitigung der Schäden vom Steuerzahlen getragen werden“, heißt es in einer Mitteilung des Rathauses. Die beiden Schutzhütten sollen deshalb jetzt komplett abgebaut werden.

Nicht zuletzt werde durch den Vandalismus die ehrenamtliche Tätigkeit der Einwohnerin Inge Tannert mit Füßen getreten. Sie hat sich jahrelang um die beiden Schutzhütten gekümmert. (SZ/dis)

