Schutzhütte bei Grillparty vermüllt

In der für Wanderer gedachten Schutzhütte an der Hohen Straße in Sebnitz haben Unbekannte offenbar eine Grillparty gefeiert. Dem sei im Grunde genommen nichts entgegen zu setzen, erklärt die Stadtverwaltung, wenn die Griller die Hütte so verlassen hätten, wie sie diese vorgefunden hatten. Stattdessen wurden dort nach dem Wochenende vom 8./9. April Flaschen, Kronkorken, Zigarettenkippen, Verpackungen einschließlich nicht verbrauchter Lebensmittel, Grillkohle und der Grill selbst vorgefunden. Die Stadtverwaltung hat die Entsorgung des Mülls veranlasst, die Kosten dafür gehen damit zulasten aller, heißt es aus dem Rathaus. Die Verursacher der Unordnung missachteten mit dieser Aktion den Fleiß der ehrenamtlichen Helfer, die diese Schutzhütten in ihrer Freizeit in Ordnung halten. (SZ)

