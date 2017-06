Schutzengel leisten ganze Arbeit

Transporter in Görlitz aufgebrochen Görlitz. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonnabend gewaltsam in einen Transporter vom Typ Ford Transit eingedrungen. Das Fahrzeug stand Am Flugplatz. Die Kriminellen schlugen zwei Scheiben ein und stahlen verschiedene Werkzeuge. Der Diebstahlschaden beziffert sich auf rund 250 Euro. Der Sachschaden wurde mit rund 500 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo)

Fahrraddiebstahl aus einer Scheune Herrnhut. Gewaltsam sind unbekannte Täter in der Nacht zum Sonnabend in eine Scheune in Herrnhut auf der Ruppersdorfer Straße eingebrochen. Sie entwendeten ein schwarzgelbes 28er Rennrad der Marke Giant. Der Diebstahlschaden beziffert sich auf rund 450 Euro. Der Sachschaden auf rund fünf Euro. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei. (szo)

In VW Caddy eingebrochen Rosenbach. Im Rosenbacher Ortsteil Bischdorf haben Unbekannte einen auf der Unteren Dorfstraße abgestellten VW Caddy aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurde eine Kettensäge im Wert von rund 500 Euro entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Der Vorfall ereignete sich am Sonnabend, zwischen 16.30 und 17.30Uhr. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo)

Verkehrsunfall in Bad Muskau Bad Muskau. Eine 73-jährige Mercedes-Fahrerin ist am Sonnabendvormittag in Bad Muskau auf der aus gegenwärtig ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß sie mit einem entgegenkommenden VW zusammen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 5500 Euro. (szo)

Radfahrer alkoholisiert unterwegs Weißwasser. Bei der Kontrolle eines Fahrradfahrers am Sonnabendabend auf der Berliner Straße durch eine Polizeistreife, bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest bei der Fahrradfahrer ergab einen Wert von 1,68 Promille. Bei dem 32-Jährigen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr. (szo)

Ein Balkon brennt in Weißwasser Weißwasser. Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei sind am Sonntagabend nach Weißwasser in die Karl-Liebknecht-Straße gerufen worden. Hier war es aus ungeklärter Ursache zu einem Brand auf einem Balkon gekommen. Die Feuerwehr war mit 14 Kameraden vor Ort und konnte mithilfe der Drehleiter die Brandbekämpfung vornehmen. Die Mieter der Wohnung waren nicht zu Hause. Eine 15-Jährige, welche sich auf den Balkon der darüber liegenden Wohnung befand, musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Mobiliar des Balkons und die Fassade wurden durch das Feuer beschädigt. Angaben zu einer Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung übernommen. (szo)

Kleintransporter fängt Feuer Weißenberg. Ein 37-jähriger Mann ist am Freitagmorgen mit seinem Kleintransporters vom Typ Daimler-Chrysler auf der Autobahn 4 von Görlitz in Richtung Dresden unterwegs gewesen, als plötzlich zwischen den Anschlussstellen Weißenberg und Bautzen Ost, in Höhe des Parkplatzes Löbauer Wasser, Flammen aus dem Motorraum seines Autos schlugen. Der Mann konnte sein Fahrzeug auf den Seitenstreifen lenken und den Notruf absetzen. Sein 51-jähriger Beifahrer löschte die Flammen. Die Feuerwehr aus Weißenberg war mit 14 Kameraden vor Ort. Es wurde niemand verletzt. Vermutliche Brandursache könnte ein geplatzter Ölschlauch sein. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Angaben zu einer Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. (szo)

Kradfahrer in Görlitz gestürzt Görlitz. Auf der Reichenbacher Straße ist es am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Beim Befahren des Kreisverkehrs stürzte ein 53-jähriger Fahrer einer Kawasaki aus bisher ungeklärter Ursache. Der Mann verletzte sich schwer und kam in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (szo)

Scheibe eines Mazda eingeschlagen Görlitz. Vermutlich in den Nachtstunden zum Freitag haben bisher unbekannte Täter einen auf der Landeskronstraße abgestellten Mazda beschädigt. Es wurde eine Scheibe des Fahrzeuges eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo)

Fahrrad in Görlitz verschwunden Görlitz. Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag ein Fahrrad vom Typ „Hardrock“ entwendet. Das Zweirad war mit einem Bügelschloss an einem Mast eines Verkehrszeichen auf der Bahnhofstraße angeschlossen. Der Eigentümer bezifferte den Wert auf rund 250 Euro. Die Kriminalpolizei wird sich weiter mit dem Fall beschäftigen. (szo)

Einbruch in eine Garage Zittau. Einbrecher sind in eine Garage auf der Friesenstraße in Zittau eingebrochen. Die Kriminellen entwendeten einen kompletten Satz Sommerreifen, welche auf Alufelgen aufgezogen waren. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50 Euro, der Diebstahlschaden auf rund 400 Euro. Der Vorfall wurde der Polizei am Freitagabend bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Alkoholisiert mit dem Auto gefahren Zittau. Eine Streife des Polizeireviers Zittau hat am Sonnabendmorgen auf der Ziegelstraße in Zittau-Oberland eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Bei einem 56-jährigen Fahrer eines Hondas stellten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest brachte das Ergebnis von umgerechnet 1,18 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen. (szo)