Schutzengel für Autofahrerin

Einbruch auf Kollmer Vereinsgelände Quitzdorf am See. Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in Kollm auf ein Vereinsgelände an der Straße Am Stausee eingedrungen und haben einen Container aufgebrochen. Weiterhin versuchten die Täter, die Tür eines Büros aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. In der Folge drangen die Diebe in die Küche des Gebäudes ein und entwendeten einen Fahrzeugschlüssel. Sie öffneten den dazugehörigen Geländewagen, durchwühlten ihn und stahlen daraus eine externe Festplatte. Das Fahrzeug ließen sie zurück. Die genaue Höhe des Stehl- und Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (SZ)

Im Görlitzer Kreisverkehr zusammengestoßen Görlitz. In einem Kreisverkehr an der Bahnhofstraße in Görlitz sind am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, ein Auto und ein Radfahrer zusammengestoßen. Eine 26-Jährige war mit ihrem Opel in das Rondell eingefahren, obwohl dort bereits ein 31-Jähriger mit seinem Zweirad fuhr. Bei der anschließenden Kollision stürzte der Mann und verletzte sich leicht. (SZ)

Einbruch ohne Diebstahl Görlitz. Während eine 78-jährige Frau am Montagnachmittag zwischen 16 und 18.30 Uhr in ihrem Garten war, brachen Unbekannte ihre Wohnung an der Johannes-R.-Becher-Straße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Gestohlen wurde dem ersten Anschein nach nichts. Der Sachschaden an der Haustür betrug etwa 100 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. (SZ)

Ford und Mercedes gestohlen Görlitz. Zwei Autos wurden in Görlitz gestohlen. In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte einen Ford Ka gestohlen. Der 14 Jahre alte, schwarze Kleinwagen parkte an der Gartenstraße und war auf die amtlichen Kennzeichen GR EL 242 zugelassen. Die Eigentümerin hatte am Tag zuvor offenbar ihren Autoschlüssel verloren. Den Zeitwert des Wagens bezifferte sie mit rund 1500 Euro. Am Dienstagmittag fiel bei einer Firma an der Gottlieb-Daimler-Straße in Görlitz auf, dass Unbekannte etwa in den vergangenen drei Wochen einen Mercedes Sprinter gestohlen haben. Der weiße Kastenwagen war auf die amtlichen Kennzeichen BZ XB 401 zugelassen. Der Zeitwert des ein Jahr alten Kleintransporters war noch nicht bekannt. In den beiden Fällen hat die Soko Kfz die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Ford und dem Mercedes wird international gefahndet. (SZ)

Auto nach Wohnungseinbruch gestohlen Seifhennersdorf. Im Oberland haben Diebe zugeschlagen. An der Feldstraße in Seifhennersdorf waren Unbekannte in der Nacht zu Dienstag in ein Wohnhaus eingedrungen und hatten die Räumlichkeiten durchsucht. Neben einer Geldbörse stahlen die Täter auch die Fahrzeugschlüssel zu einem blauen Toyota Auris Hybrid und fuhren mit dem Wagen anschließend davon. Das Fahrzeug war auf die amtlichen Kennzeichen GR HB 307 zugelassen. Den Zeitwert des fünf Jahre alten Pkw bezifferte der Eigentümer mit etwa 14 000 Euro. Die Soko Kfz führt die weiteren Ermittlungen. (SZ)

Werkzeug aus Lagerhalle gestohlen Zittau, Ortsteil Wittgendorf. In der Nacht zu Montag haben sich unbekannte Diebe in Wittgendorf zu schaffen gemacht. Sie drangen in eine Lagerhalle an der Hauptstraße ein. Dort entwendeten sie verschiedene Werkzeuge sowie ein im Aufbau befindliches Moped im Wert von insgesamt etwa 3000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (SZ)

Granate gesprengt Seifhennersdorf. Dienstagvormittag hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst der sächsischen Polizei auf einem Feld bei Seifhennersdorf eine Granate gesprengt. Das stark verrostete Munitionsstück hatte ein Passant am Montagabend auf einem Acker an der Neugersdorfer Straße entdeckt und die Polizei informiert. Während der Sprengung sperrte eine Streife kurzzeitig die Straße. Zu Schaden kam niemand. (SZ)

Junge stößt mit Auto zusammen Strahwalde. Ein achtjähriger Junge ist am Montagnachmittag in Strahwalde mit einem Auto zusammengestoßen. Der Unfall geschah auf der Löbauer Straße, als das Kind mit seinem Fahrrad vom Fußweg auf die Fahrbahn fuhr. Die 29 Jahre alte Citroen-Fahrerin konnte trotz Gefahrenbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten. Bei der anschließenden Kollision verletzte sich der Junge leicht und wurde danach medizinisch versorgt. (SZ)