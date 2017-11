Schutz für Sozialarbeiter?

Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer Sozialarbeiterin durch ihren Schützling, fordert die CDU, die Sicherheitskonzepte im Sozialbereich zu überprüfen. Stadträtin Daniela Walter fragt: „Was ist die Sicherheit der Mitarbeiter im Sozialdienst wert?“ Und kritisiert, dass die 44-jährige Sozialarbeiterin alleine zu dem 20-jährigen Syrer musste, obwohl dieser offenbar polizeibekannt war.

Walter hat im Sozialausschuss die Verwaltung danach befragt. Antwort: Es sollen mindestens zwei Mitarbeiter schwierige Sozialfälle betreuen, in der Realität sei das aber nicht zu schaffen. „Ich fordere, so schnell wie möglich ein in der Praxis umsetzbares Sicherheitskonzept“, so Walter. Dieses solle für städtische Sozialdienste und freie Träger gelten. „Nur so können derartige Abscheulichkeiten in der Zukunft verhindert werden“, sagt sie. (SZ/awe)

