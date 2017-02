Schutz für Kröten Durch die milden Temperaturen verlassen die Tiere jetzt ihre Winter-Quartiere. Naturschützer im Landkreis sorgen deshalb vor.

Im Frühjahr sind sie ein gewohnter Anblick – die grünen Krötenschutzzäune entlang viel befahrener Straßen im Landkreis Bautzen. In den nächsten Wochen werden sie wieder besonders gebraucht. Denn durch die milden Temperaturen der letzten Tage beginnen die ersten Frösche, Kröten, Molche und Unken ihre Wanderung von den Winterquartieren zu ihren Laichgewässern. Darauf weist die Verwaltung des Biosphärenreservats Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft in Wartha hin. Damit die Tiere die teils gefährlichen Wanderstrecken möglichst sicher überstehen, werden in den nächsten zwei Wochen an stark frequentierten Straßenabschnitten wieder die mobilen Amphibienschutzzäune aufgebaut.

Allein im Biosphärenreservat sind das zehn Standorte mit insgesamt 7,4 Kilometern Schutzzaun. In regelmäßigem Abstand sind an den Zäunen Eimer eingegraben, in die die Tiere auf ihrem Weg den Zaun entlang hineinfallen. Die Zäune werden mindestens einmal täglich kontrolliert und die Tiere sicher auf die andere Straßenseite gebracht. Im Biosphärenreservat kümmern sich darum neben den Mitarbeitern der Naturwacht auch Helfer von der Naturschutzstation Neschwitz und vom Förderverein für die Natur der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft.

„Das Umsetzen der Amphibien dient aber nicht nur dem praktischen Artenschutz, sondern ist gleichzeitig ein effektives Mittel zum Monitoring der Arten“, so Dirk Weis, Artenschutzbeauftragter bei der Biosphärenreservatsverwaltung. „Durch die Bestimmung der Tiere konnten wir in den vergangenen Jahren alle zwölf im Gebiet vorkommenden Amphibienarten nachweisen, darunter auch seltene Arten wie Rotbauchunke und Kammmolch.“

Auch wenn die Hauptwanderzeit der Amphibien erst im März beginnt, bitten die Naturschützer Autofahrer darum, bereits jetzt darauf achten, dass tierische „Frühstarter“ nicht unter die Räder kommen. Vorsichtiges Fahren empfiehlt sich demnach vor allem auf gewässernahen Straßen im Kreisgebiet. (SZ)

