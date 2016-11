Schusterstube wie anno dazumal Die Schuhmacherei Haaser eröffnet zur Romantica ein besonderes Museum.

Sabine Haaser eröffnet am Sonnabend ihr Schuhmachermuseum an der Tuchmacherstraße. © Carmen Schumann

Die Gerätschaften sehen schon ziemlich exotisch aus. Sabine Haaser zeigt auf die hölzernen Stiefelweiter. Damit machte man in alten Zeiten das Schuhwerk passend. Auf dem Ladentisch steht eine Spindelpresse. Auf dem Arbeitstisch stehen geheimnisvolle Glaskugeln. Und es gibt noch viel mehr zu sehen in der Schusterstube, die Sabine Haaser eingerichtet hat und am Sonnabend während der Romantica eröffnen wird. Sabine Haaser ist die Frau von Robert Haaser, des Inhabers des Schuhgeschäftes mit angeschlossener Werkstatt an der Tuchmacherstraße. Sie selbst hat mit der Schuhmacherei gar nichts zu tun, denn sie arbeitet als Heilpädagogin in der Kneipp-Kita mit behinderten Kindern.

Doch da die 47-Jährige in eine regelrechte Schuhmacher-Dynastie eingeheiratet hatte, konnte sie sich schnell für das Handwerk ihrer Familie begeistern. „Ich liebe den Geruch von Leim und Leder“, sagt sie. Und Sabine Haaser mag alte Dinge. So trug sie sich schon eine ganze Weile mit dem Gedanken, ein kleines Museum einzurichten. Der Ort, an dem die historische Schusterstube nun entstanden ist, eignet sich ideal dafür. Denn in dem Haus befand sich lange Jahre das traditionsreiche Schuhhaus Mohr, an das sich viele ältere Bautzener noch gut erinnern können. Außerdem hatte in einem Anbau auf dem Hof der Schuster Gutsche seine Werkstatt. In dem Raum darüber befindet sich nun die Schusterstube von anno dazumal.

Bestände aus alter Werkstatt geholt

„Bis vor Kurzem hatte mein Mann den Raum noch als Lager genutzt“, sagt Sabine Haaser. Doch da es mit der Zeit zu beschwerlich wurde, das Material über die steile Holztreppe zu transportieren, verlegte man das Lager ins Erdgeschoss. Nachdem Sabine Haaser schon einiges zusammengetragen hatte, kam ihr der Zufall zu Hilfe. In Purschwitz wurde eine Schuhmacherwerkstatt aufgelöst. Aus diesen Beständen holte sie sich unter anderem den Ladentisch und die Kasse. Als sie letztere genauer untersuchte, stellte sie anhand eines aufgeklebten Zettels fest, dass die hölzerne, sogenannte Kontrollkasse 1934 an Rudolf Haaser geliefert worden war. Was für ein Zufall! Denn Rudolf Haaser ist ihr Schwieger-Großvater. Er hatte in den 30er Jahren sozusagen die Haaser’sche Schuhmacherdynastie begründet.

Ihm folgte in den 60er Jahren Klaus Haaser. Sabine Haasers Ehemann Robert übernahm den Familienbetrieb 1993. Und mit ihrer beider Sohn Clemens steht nun die vierte Generation bereit. Der 27-Jährige hatte seine Schuhmacherlehre 2012 als Landesbester abgeschlossen. Sein Bruder Martin studiert zurzeit Gartenbau. Er will anschließend aber noch klassischen Gesang studieren und wird die Gäste der Museumseröffnung am Sonnabend musikalisch unterhalten.

Geheimnisvolle Kugeln zu sehen

Sabine Haaser freut sich auf die Besucher bei der Romantica, die sie in Gruppen zu zehn Mann die steile knarzende Treppe hinaufführen wird, um ihnen die Geschichten rund um die Schusterstube zu erzählen. Da sind zum Beispiel die geheimnisvollen gläsernen Schusterkugeln, die, gefüllt mit Wasser, das Licht bündelten und somit den Arbeitsplatz des Schusters ausleuchteten. Denn in alten Zeiten verfügten die Handwerker noch nicht über elektrisches Licht. Die Schleifmaschine dagegen wird schon elektrisch betrieben. Dazu weiß Sabine Haaser zu berichten, dass die Schuhmachermeister sich das Recht vorbehielten, daran zu arbeiten, während die Lehrlinge und Gesellen den Arbeitsgang noch mit der Hand ausführen mussten. Sehenswert sind auch der alte Kanonenofen und die historischen Doppelfenster.

Das Museum soll auch nach der Romantica regelmäßig zu besichtigen sein. Allerdings stehen konkrete Öffnungszeiten noch nicht fest.

