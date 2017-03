Schusters neue Meisterspringer Der Vorflieger fällt aus, und trotzdem erleben die Deutschen eine starke Saison. Das liegt vor allem am Cheftrainer.

zurück Bild 1 von 4 weiter Ein bisschen ungläubig wirkt sein Lächeln, doch Andreas Wellinger ist die neue Nummer eins in Deutschland. © dpa Ein bisschen ungläubig wirkt sein Lächeln, doch Andreas Wellinger ist die neue Nummer eins in Deutschland.

Auch er kann es kaum fassen: Markus Eisenbichler.

Und über Severin Freund wird kaum noch gesprochen.

Bereit zum Abwinken: Werner Schuster, der Bundestrainer.

Severin Freund postet in diesen Tagen immer mal wieder Bilder, die ihn beim Schuften an diversen Fitnessgeräten zeigen. „Auch wenn ich mir mein Saisonfinale etwas anders vorgestellt hab’, geb’ ich alles für mein Comeback“, schreibt er. Der Doppel-Weltmeister und Gesamtweltcup-Sieger von 2015 ist in den Wochen nach seinem Kreuzbandriss im Januar fast ein bisschen in Vergessenheit geraten. Was vor allem damit zusammenhängt, dass ihn Andreas Wellinger, aber auch Markus Eisenbichler glänzend in der Weltspitze der Skispringer vertreten haben.

Und wenn es dafür noch eines Beispiels bedurft hätte, dann bitteschön des Weltcup-Finals am vergangenen Wochenende in Planica. Auf der slowenischen Skiflug-Anlage verabschiedeten sich die Springer in den Sommer – mit dem Österreicher Stefan Kraft einmal mehr ganz vorn, doch mit Wellinger auf Rang zwei. Eisenbichler wiederum wurde Vierter, nachdem er tags zuvor beim Mannschaftsspringen mal so nebenbei einen neuen deutschen Rekord aufgestellt hatte. 248 Meter flog er.

„Ich habe meinem Vater mal gesagt, dass ich den Rekord haben möchte. Für mich ist das schon etwas Besonderes und extrem wertvoll“, sagte Eisenbichler danach, und Wellinger befand: „Das ist ein echt cooler Abschluss.“

Das ist vor allem eine der wundersamen Wendungen einer Saison, die für die deutschen Adler einen überraschend positiven Verlauf genommen hat: Anstelle von Freund sind nun gleich zwei andere Deutsche in den Fokus gesprungen.

Für die österreichische Skisprung-Legende Toni Innauer hat das vor allem mit einem Mann zu tun: Bundestrainer Werner Schuster. „Ich habe schon nach der WM eine Hommage Werner Schuster geschrieben. Er hat aus einer schwierigen Saison eine tolle Saison für das deutsche Team gemacht. Das war eine Meisterleistung“, lobt Innauer seinen Landsmann.

Seit neun Jahren ist Schuster inzwischen schon Bundestrainer. Er führte das deutsche Team aus der Versenkung zum Team-Olympiasieg 2014 und machte Freund zum Champion. Aber in diesem Winter hat Schuster nachgewiesen, dass er ein Ausnahmetrainer ist.

Die Voraussetzungen waren schließlich mehr als schlecht: Im Frühling 2016 wanderte sein langjähriger Assistent Stefan Horngacher als Cheftrainer nach Polen ab und machte die Flieger um den späteren Vierschanzentournee-Sieger Kamil Stoch zu harten Rivalen des deutschen Teams. Auch der langjährige Vorflieger Freund konnte nach einer Hüftoperation erst Monate verspätet ins Sprungtraining einsteigen. Trotzdem gewann er gleich beim Weltcup-Auftakt im finnischen Kuusamo ein Springen. „Da haben wir gehofft, dass das Märchen wieder startet. Aber dann kam die Krise bei Severin. Wir waren im Niemandsland: Zwar mit fünf Leuten unter den Top 20, aber kaum mal mit einem Ausreißer nach oben“, erinnert sich Schuster.

Es folgte eine Vierschanzentournee, bei der nur Newcomer Eisenbichler die Hoffnung auf Podestplätze weckte. Und die folgenschwere Verletzung von Freund, nach der viele Experten die deutschen Skispringer schon abgeschrieben hatten. Doch genau in dem Moment schaffte das Ausnahmetalent Wellinger den längst erwarteten Durchbruch und erlebte mit zwölf Einzel-Podestplätzen in gut zwei Monaten die beste Phase seines Springer-Lebens.

„Natürlich ist auch ein bisschen Glück dabei, wenn genau in solch einem schwierigen Moment die Sportler ins Rampenlicht treten. Aber es hat auch etwas mit dem Trainerteam zu tun, das immer positiv und mit Überzeugung weitergearbeitet hat“, sagt Innauer. Höhepunkt des Höhenflugs waren die drei Einzelmedaillen bei der WM in Lahti – zweimal Silber für Wellinger, Bronze für Eisenbichler – sowie der Titel im Mixed-Wettbewerb. Danach stand Wellinger auch noch kurz vorm mit 60 000 Euro prämierten Triumph bei der Premiere der Raw-Air-Tournee in Norwegen, wurde jedoch von der Jury im letzten Flug auf dem Gigantenbakken von Vikersund um den Sieg gebracht.

Mindestens genauso überraschend wie die Leistungsexplosion von Wellinger war für den Cheftrainer die Entwicklung von Eisenbichler, „der „Jahre um den Anschluss gekämpft hat“. Auch Stephan Leyhe sprang die beste Saison seines Lebens, auch wenn er mit einem Patzer die greifbar nahe WM-Teammedaille verschenkte. Lediglich Richard Freitag aus Aue tritt weiter auf der Stelle – sein Durchbruch bleibt genau wie das Comeback von Freund als Aufgabe für Meistertrainer Werner Schuster für die anstehende Olympiasaison. (mit dpa)

