Schusswaffen entdeckt Die Bundespolizei findet bei einer Kontrolle auf der A 17 in einem Pkw 18 Schusswaffen samt Munition. Einer der beiden Schmuggler muss in Haft.

Dieses Waffenarsenal entdeckten die Polizisten in dem Fahrzeug. © Bundespolizei

Die Bundespolizei hat einen Waffenschmuggel verhindert. Am Sonntag entdeckten die Beamten in einem Pkw 18 Schusswaffen samt Munition versteckt, die nach Deutschland geschmuggelt werden sollten. Gegen 12:45 Uhr kontrollierten sie auf der A 17 das Fahrzeug. Da der Fahrer (39) keinen gültigen Führerschein vorlegen konnte und der Beifahrer (25) wegen verschiedenster Delikte bereits polizeilich in Erscheinung getreten war, entschieden sich die Beamten etwas genauer nachzusehen.

Bei der anschließenden Überprüfung entdeckten die Beamten, versteckt unter anderem in der Reserveradmulde des Fahrzeuges, 18 schussfähige Faustfeuerwaffen und die dazugehörige Munition. Weiterhin fanden die Polizisten bei den Männern zwei Einhandmesser sowie ein Pfefferspray (ohne Prüfzeichen) auf.

Die beiden Deutschen wurden daraufhin durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen. Am darauf folgenden Tag konnten beide Beschuldigte dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt werden, wobei gegen den 25-Jährigen die Einlieferung in die JVA verfügt wurde, weil er wegen anderer Delikte bereits zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden war. Der 39-Jährige wurde unter Meldeauflagen auf freien Fuß entlassen.

Außerdem wurden mit richterlichem Beschluss insgesamt vier Objekte der beiden Beschuldigten im Raum Hessen durchsucht. Dabei stellten die Beamten eine Schreckschusswaffe mit Munition sowie 60 Stück nicht zugelassene Pyrotechnik und weiteres Beweismaterial sicher. Die weiteren Ermittlungen gegen beide Beschuldigte wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Waffengesetz dauern derzeitig, teilt die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel an. (szo)

zur Startseite