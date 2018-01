Schuss vor den Bug Bautzen verliert den Test gegen Neugersdorf. Kamenz setzt sich in Großröhrsdorf durch. Schiebock testet in Auerbach.

Auch in dieser Szene vom Testspiel zwischen Budissa und Neugersdorf sind die Gäste vom FCO schneller. Hier verpasst der Bautzener Josef Müller (links) den Anschluss und Jan Stohanzl vom FCO ist mit dem Ball auf und davon. Foto: Torsten Zettl © Torsten Zettl

Fußball. In der Fußball-Regionalliga Nordost rangiert die FSV Budissa Bautzen einen Punkt vor dem FC Oberlausitz Neugersdorf. Die beiden Viertligaduelle gegeneinander endeten jeweils mit einem 3:0-Sieg für den Gastgeber. Am vergangenen Sonnabend standen sich beide Teams in einem Testspiel gegenüber. Der FCO setzte sich im Bautzener Humboldthain souverän mit 3:0 (1:0) durch. Pedro Henrique Belini Fagan (22.), Josef Marek (50.) und Jaroslav Dittrich (74.) erzielten die Tore der Neugersdorfer.

Spielabsage Glück für Budissa





Angesichts der Vorstellung der Budissen im Defensivbereich musste Cheftrainer Torsten Gütschow im Nachgang eigentlich froh sein, dass das für Sonntag angesetzte Nachholspiel in Neustrelitz abgesagt worden war. Dabei ging die Anfangsviertelstunde klar an die Spreestädter und auch nach dem 0:1 verzeichneten die Gastgeber mehrfach die Möglichkeit zum Ausgleich.

Während die Abschlussschwäche der Budissen nicht unbedingt überraschend kam, waren es die vielen Abwehrfehler schon. Zu allem Überfluss setzte Tony Schmidt einen Foulelfmeter an die Querlatte. Während Gütschow mit seinem Team die Meisterschaft mit dem bewährten Kader fortsetzen wird, verpflichtete der FCO in der Winterpause fünf neue Spieler beziehungsweise lieh sie bis zum Saisonende aus. Trainer Manfred Weidner, zugleich Sportchef der Neugersdorfer, nahm Antonin Rosa (Vysocina Jihlava), Jan Stohanzl (FC MAS Taborsko), Dimitrios Komnos (VFC Plauen), Torhüter Samuel Aubele (TuS Erndtebrück) und Chris Löwe (Dynamo Dresden/A-Junioren) in Bautzen allesamt unter die Lupe.

Trainingslager beendet

Oberliga-Spitzenreiter Bischofswerdaer FV kehrte am Sonnabend aus dem Trainingslager in Belek (Türkei) zurück. Das einzige Testspiel gegen den ungarischen Viertligisten FC Union Budapest hatte der BFV gewonnen (2:1). Am Mittwoch steht das nächste Vorbereitungsspiel für die Schiebocker an. Kontrahent ist Regionalligist VfB Auerbach. Gespielt wird dann ab 18.30 Uhr im VfB-Stadion. Nach der Punktspielabsage in Neugersdorf testeten die Auerbacher am Sonnabend beim BFV-Liga-Kontrahenten FC Carl Zeiss Jena II (1:2).

Der SV Einheit Kamenz hat in der Winterpause beide Innenverteidiger „verloren“. Jan Charuza (29) zieht es mit seiner Lebensgefährtin nach Australien, Karel Vrabec (33) kehrt nach Tschechien zurück. „Fußballerisch ist er nicht zu ersetzen“, sagt Geschäftsstellenleiter Frank Terks. Trainer Frank Rietschel möchte sich zu dieser Personalie „lieber nicht äußern“. Verständlich, denn der Weggang des Abwehrchefs kommt zur Unzeit und sorgte für Unverständnis im Verein.

„Wir müssen sehen, wie wir das lösen“, erklärt Rietschel, der mit Philipp Schmidt und Eric Ranninger eine neue Variante für die Innenverteidigung testet. Mit dem Vorbereitungsspiel beim von Christoph Klippel trainierten Kreisoberliga-Spitzenreiter SC 1911 Großröhrsdorf (1:0) konnte Rietschel nicht zufrieden sein. Vor allem offensiv ließen die Lessingstädter einige Wünsche offen. Dazu kam Schusspech, denn dreimal stand die Torumrahmung im Weg. Für die Entscheidung sorgte Stefan Höer (20.). „Nach intensiven Trainingseinheiten fehlte uns die Spritzigkeit und Spielfreude. Zudem war ich mit dem Spiel ohne Ball nicht zufrieden.“

Testspiel gegen Landesligisten

Am Sonnabend steht der nächste Test an. Rietschel sagt vor dem Duell beim Landesligisten in Pirna-Copitz: „Wir werden weiter intensiv trainieren, an der Spritzigkeit, Schnellkraft und im spielerischen Bereich arbeiten. Die Mannschaft zieht bisher in der Vorbereitung gut mit.“ Nach Torhüter Max Höhne (Bischofswerdaer FV) und Offensivspieler Assemian Joseph Olivier Ahua (Hansa Friesoythe) steht Christoph Rettig (DJK Blau-Weiß Wittichenau) als dritter Neuzugang fest.



Der 19-Jährige ist der Sohn von Ex-Profi Dirk Rettig (48), der unter anderem für Energie Cottbus, Erzgebirge Aue und Budissa Bautzen aktiv war. „Christoph hatte bereits die Wintervorbereitung in der Saison 2016/17 sowie die Sommervorbereitung für die laufende Serie in Kamenz absolviert“, ergänzt Rietschel, der seinen Neuzugang also schon recht gut kennt. Christoph Rettig absolviert derzeit eine Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher.

