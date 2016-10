Schuss in die Hose Ein Polizist schießt einem Räuber durch den Po in den Hoden. Der musste abgenommen werden. Dafür verlangt der Mann Schadenersatz.

Der Tankstellenräuber (M).

Rund vier Jahre ist der Überfall her. Der verurteilte Räuber sitzt dafür mittlerweile seine Haftstrafe ab – doch sieht sich auch als Opfer: Damals schoss ein Polizist auf den 25-Jährigen. Die Kugel traf ihn von hinten ins Gesäß und trat „vorne“ aus, wie sein Anwalt vor dem Zivilgericht Mönchengladbach sagte. Dem Tankstellenräuber musste ein Hoden abgenommen werden.

Dafür verklagt er das Land auf 5 000 Euro. Ursprünglich wollte er 10 000 Euro Schmerzensgeld haben. Aber wegen seiner Mitschuld hätte die Klage auf Schadenersatz in der Höhe keine Aussicht auf Erfolg gehabt, sagte Keyenberg.

Der Räuber hatte nach Angaben des Gerichts dieselbe Mönchengladbacher Tankstelle im Juli 2012 gleich zweimal überfallen – beim zweiten Mal mit verhängnisvollen Folgen. Als der Mann für den zweiten Überfall die Tankstelle ausspähte, ahnten die Angestellten etwas und alarmierten die Polizei. Beamte legten sich im Nachbarraum auf die Lauer. Unstrittig ist Folgendes: Als der Räuber mit einem Messer auf die Kassiererin zuging, sprang ein Polizist aus dem Nachbarraum dazu und rief „Polizei, stehen bleiben.“ Es folgte der Schuss in den Po. Strittig sind die Umstände: Der Kläger hatte sich nach Angaben seines Anwalts nach dem Ruf des Polizisten umgedreht, das Messer dabei fallen lassen, um zur Türe rauszulaufen. „Der Polizist hatte keinen Grund, auf ihn zu schießen, weil draußen Polizisten auf ihn gewartet haben. In so einer Situation darf man von der Schusswaffe nicht Gebrauch machen“, sagte der Anwalt nach dem ersten Verhandlungstag.

Das Land Nordrhein-Westfalen geht nach Angaben des Gerichts davon aus, dass der Polizist in Notwehr geschossen hatte. Die Anwältin des Landes äußerte sich darüber hinaus zunächst nicht. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen den Beamten war eingestellt worden.

Das Ergebnis des Verfahrens sei völlig offen, sagte der Vorsitzende Richter Bernd Boeßem. Er schlug einen Vergleich vor, bei dem das Land dem verurteilten Tankstellenräuber 2 500 Euro zahlen müsste. Bis zum 8. November sollen die Parteien darüber entscheiden. (dpa)

