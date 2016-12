Schuss auf Pferd noch nicht aufgeklärt Ein Springpferd musste infolge einer schweren Schussverletzung im Sommer eingeschläfert werden. Die Polizei ermittelt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Schuss auf ein Pferd auf einer Koppel bei Großgrabe noch nicht zu den Akten gelegt. „Die Ermittlungen dauern unverändert an“, sagt Polizeisprecher Thomas Knaup auf Nachfrage. Eine Kugel hatte das Tier Ende August so schwer am Unterschenkel verletzt, dass es eingeschläfert werden musste. Das Springpferd, das auf den Namen Summer hörte, weidete mit fünf anderen Pferden zu dem Zeitpunkt auf einer Wiese nahe Großgrabe.

Der Verein Peritur, dem das Pferd gehörte und der das Rittergut in Großgrabe bewirtschaftet, glaubt nicht an ein tragisches Versehen. Er nimmt an, dass es sich bei den Schüssen auf das Pferd um eine Fortsetzung der Ereignisse rund um den Verein handeln könnte. Im März 2015 verbrannten fünf historische Kutschen des Vereins, Ende April zerstörte ein Feuer den neuen Stall in Großgrabe. (SZ/pre/RG)

