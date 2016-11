Schuss auf Asylbewerber? Die Polizei hat ihren Bericht zu den Angriffen in Bautzen präzisiert. Demnach wurde nicht nur mit einer Waffe gedroht, sondern auch geschossen.

Die Polizei hat ihren Bericht zu den jüngsten Angriffen in der Bautzener Innenstadt präzisiert. © xcitepress

Bei den Übergriffen auf Asylsuchende in der Bautzener Innenstadt in der Nacht zu Mittwoch ist offenbar doch geschossen worden. Demnach steht jetzt der Vorwurf im Raum, dass ein 29-jähriger Deutscher mit einer Schreckschusswaffe auf der Steinstraße einen zehn Jahre älteren Libyer bedroht und schließlich auch einen Schuss abgegeben haben soll. Die Polizei, die zunächst von einer Bedrohung durch einen pistolenähnlichen Gegenstand berichtet hatte, bestätigte das. Trifft das zu, so wäre das eine neue Dimension der Gewalt.

Dem Vorfall waren am Dienstagabend erneute Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Geflüchteten vorausgegangen. Laut Polizei waren zunächst auf dem Kornmarkt junge Asylsuchende von deutschen Männern bedroht worden. Bereits dort soll mit „einem pistolenähnlichen Gegenstand in Richtung der Asylbewerber gezielt“ worden sein.

Kurze Zeit später soll am Holzmarkt ein 20-jähriger Libyer einen 19 Jahre alten Deutschen geschlagen haben. Schließlich hatte sich der 39-jährige Libyer bei einer Polizeistreife gemeldet und vom Angriff auf ihn auf der Steinstraße berichtet. Die Beamten konnten daraufhin einen Verdächtigen stellen. Er hatte eine Schreckschusswaffe und Drogen bei sich.

Der Libyer suchte allerdings am Tag darauf auch das Büro der Linken in Bautzen auf. Dort war an diesem Tag auch die Bundestagsabgeordnete Caren Lay vor Ort. Ihr und ihrem Mitarbeiter berichtete er ebenso von dem Vorfall und dem Schuss. „Er sagte, er habe sich weggeduckt und hatte geglaubt, dass scharf auf ihn geschossen wird“, erklärt Silvio Lang, der im Büro der Bundestagsabgeordneten arbeitet. Der 39-jährige Libyer sei in seinem Heimatland selbst Polizist gewesen, so Silvio Lang.

Im Anschluss hatte sich die Linkenpolitikerin deshalb an die Polizei gerichtet, die daraufhin die Schilderungen zu den Vorfällen konkretisierte. „Wir wollten nichts unterschlagen. Es handelt es sich ungeachtet dessen wie geschrieben um eine Bedrohung“, erklärt Sprecher Tobias Sprunk. Details würden mitunter auch deshalb nicht bekannt gegeben, weil es sich um mögliches Täterwissen handelt, mit denen die Ermittler am Ende Verdächtige überführen können. Gegen den 29-Jährigen läuft aktuell ein Strafverfahren, er befindet sich auf freien Fuß. Der Mann sei schon früher mit Verfehlungen aufgefallen, allerdings nicht mit politisch motivierten Delikten.

