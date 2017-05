Schur auf der Flur Zwischen Peritz und Streumen sind Kopfweiden geschnitten worden. Landschaftspflege, die Schule machen soll.

Projektmanager Falko Haak vom Elbe-Röder-Dreieck am Rietzschgraben bei Peritz. © Eric Weser

Einige Kopfweiden am Rietzschgraben bei Peritz wirken kahlgeschoren. Tatsächlich wurde rund die Hälfte der Gewächse von der Wülknitzer Agrargenossenschaft erstmals seit gut 25 Jahren zurück geschnitten. Der Rest ist 2018 dran. Ein Projekt, das sich wirtschaftlich eigentlich nicht lohnt, da die Pflegekosten höher sind als die Erlöse aus dem Holzverkauf. Doch die Weiden, die einst Korbmachern Rohstoffe oder Anwohnern Feuerholz lieferten, sind typisch für die Gegend und sollen künftig erhalten werden. Deshalb hat die Agrargenossenschaft für die Weidenpflege Fördergeld bekommen, sagt Falko Haak, seit 2016 Mitarbeiter beim Verein Elbe-Röder-Dreieck. Als Projektmanager kümmert sich Haak dort um das Thema Natur und Landschaft. Im Gebiet zwischen Gröditz, Zeithain und Nünchritz will Haak künftig weitere Landschaftspflege-Projekte ins Rollen bringen. Vor allem die Nutzbarmachung von Streuobstwiesen, wie sie in der Region vielfach vorkommen – etwa am Peritzer Dorfanger oder im Streumener Pfarrhof. Über Mitmach-Aktionen, Pflegeeinsätze und gemeinsame Pflanzungen will Haak die Anwohner für das Thema begeistern. (SZ/ewe)

