Schuppen wackelt immer mehr Das Gebäude an den Bahngleisen stellt weiterhin eine Gefahr dar. Der Eigentümer hat sich noch nicht gekümmert.

Die Herbststürme in den letzten Wochen haben dem Holzschuppen am Zschaitzer Bahnhof weiter zugesetzt. Der Eigentümer kümmert sich nicht. © André Braun

Der große Holzschuppen auf dem Gelände des Zschaitzer Bahnhofes ist nach den Herbststürmen wieder etwas wackliger geworden. Weitere Teile sind abgefallen.

„Aktuell haben wir keine neue Information des Käufers“, so Holger Auferkamp von der Pressestelle der Deutschen Bahn AG. Die hatte den Bahnhofsschuppen in Zschaitz veräußert. Der Käufer sei demzufolge verpflichtet, seiner Verkehrssicherungspflicht nachzukommen. „Aufgrund der Hinweise vom DA hat die Bahn AG den neuen Eigentümer noch einmal schriftlich aufgefordert, das Gebäude zu sichern, und um Rückmeldung gebeten“, so Auferkamp.

Bereits beim Sturm im Frühjahr wurde der Holzschuppen stark in Mitleidenschaft gezogen. „Das Gebäude droht einzustürzen“, sagte Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos). Teile könnten auf die Gleise fallen oder gar die 16-KV-Oberleitung beschädigen. Die Gefahr sei offensichtlich. Auch der Bürgermeister hatte die Eigentümer angeschrieben, aber niemand habe bisher reagiert. Immo Barkawitz erwartete bereits im Sommer, dass schnell etwas passiert, damit niemand zu Schaden kommt.

„Hoffentlich wird das nicht auch so eine Ruine wie das Bahnhofsgebäude“, so der Bürgermeister. Das hatte ein Schwabe im November 2015 bei einer Auktion der Sächsischen Grundstücksauktionen AG für 6 500 Euro ersteigert. Mitte 2016 sagte er dem Döbelner Anzeiger, dass er schon ab und zu vor Ort gewesen sei und alles aufgenommen habe, was zu sanieren ist. Aber einen Plan, was mit der Immobilie werden soll, hat er noch nicht.

Bei der Gemeinde hat sich der Bahnhofsbesitzer noch nicht gemeldet. Bürgermeister Immo Barkawitz findet das schade. Werde er doch auch immer wieder danach gefragt, wie es mit dem Bahnhof weitergeht. Er könne darauf keine konkrete Antwort geben. „Die letzte Mieterin ist seit längerer Zeit ausgezogen“, so der Bürgermeister. „Ich kann schlecht einschätzen, ob und wann sich da etwas tut“, sagte er.

Die Gemeinde sei auf jeden Fall gesprächsbereit und würde den Investor entsprechend ihrer Möglichkeiten unterstützen. „Der Bahnhof steht unter Denkmalschutz. Da muss einiges beachtet werden“, so der Bürgermeister. Der Schwabe „sammelt“ Bahnhöfe. „Ich hab schon vier. So ein Bahnhof ist immer etwas Besonderes“, sagte der Inhaber der Villaruspa GmbH in Delitzsch nach der Auktion. Dass das Gebäude in einem sanierungsbedürftigen Zustand ist, schreckte ihn vom Kauf nicht ab. (DA/je)

