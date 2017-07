Schuppen steht in Flammen Die Feuerwehr muss am Sonntag nach Folbern ausrücken. Zur Ursache ist noch nichts bekannt.

Sonntagmorgen in Folbern: Die Feuerwehr Großenhain löscht einen Schuppenbrand. © Maik Häßlich

Die Feuerwehr Großenhain wurde am Sonntag gegen 8 Uhr zu einem Gebäudebrand auf die Königsbrücker Straße in Folbern gerufen. „Bei Ankunft an der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass es sich hierbei um einen Schuppenbrand handelte“, sagte Stadtwehrleiter Maik Häßlich. Mit zwei Atemschutztrupps wurde daraufhin sofort mit den Löscharbeiten begonnen, während zeitgleich versucht wurde, das direkt an den Schuppen angrenzende Wohnhaus zu schützen. Ein Teil des Schuppens brannte zwar aus, der Rest des Schuppens und das Wohnhaus blieben aber nahezu unbeschädigt, so Maik Häßlich. Der Bewohner sei mit dem Schrecken davon gekommen, auch andere Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandursache gab es bislang keine Informationen.

Neben der Großenhainer Feuerwehr, die mit 24 Kameraden im Einsatz war, waren in Folbern auch die Polizei sowie der Rettungsdienst vor Ort. (SZ)

