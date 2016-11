Schuppen in Ohorn in Flammen Am Mittwochmorgen musste die Feuerwehr zu einem Brand ins Rödertal ausrücken.

Dicker Qualm über Ohorn. © Rocci Klein

Dicker Qualm stieg am Mittwochmorgen in Ohorn in den Himmel. Gegen 5.45 Uhr ist an der Röderstraße ein Schuppen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehren aus Ohorn, Pulsnitz, Bretnig und Hauswalde bekämpften das Feuer.

Anfangs war die Rede davon, dass zwei Personen vermisst werden. Das konnte ein Mitarbeiter der Rettungsleitstelle nicht bestätigen. „Es gibt weder vermisste Personen noch Verletzte“, so seine Aussage. Die Röderstraße musste für die Löscharbeiten voll gesperrt werden. Auch zur Schadenshöhe und zur Brandursache können zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. (szo)

