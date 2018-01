Schuppen fängt Feuer

Unbekannte stehlen Toyota Görlitz. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonnabend vom Obermarkt in Görlitz einen Toyota RAV4 Hybrid entwendet. Der Zeitwert des dunkelroten, erst ein Jahr alten Sportwagens mit dem deutschen Kennzeichen FÜ-S 1100 beträgt etwa 34000 Euro. Die Polizei fahndet nun international nach dem Fahrzeug. Die SoKo Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Autoknacker scheitern an Audi A6 Zittau. Unbekannte haben in der Nacht zum Sonnabend versucht, einen an der Gutenbergstraße abgestellten Audi A6 aufzubrechen. Sie manipulierten am Schloss der Fahrertür, gelangten jedoch nicht in das 14 Jahre alte Fahrzeug. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Parkrempler fährt nach Unfall weiter Weißwasser. Der Fahrer eines Seat ist am Sonnabendnachmittag beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Straße des Friedens gegen einen dahinter geparkten VW gestoßen. Ein Zeuge beobachtete das und sah, wie der Fahrer unerlaubt mit seinem Seat davonfuhr. Anhand des Kennzeichens des Seat machten die Polizisten den 58-jährigen deutschen Fahrer ausfindig. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt etwa 1.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet.

Autodiebe können Ford nicht starten Görlitz. Unbekannte haben in der Zeit vom 5. zum 6. Januar im Parkhaus Citycenter Frauentor bei einem Ford S-Max die Dreieckscheibe der Fahrertür eingeschlagen, um in das auto einzudringen. Dort öffneten sie die Mittelkonsole und versuchten, durch Manipulation an der Elektrik das Fahrzeug zu starten. Das jedoch misslang. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 400 Euro.

Audi gestohlen Bertsdorf-Hörnitz. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag aus einer Grundstückseinfahrt auf der Straße Am Höllgraben in Bertsdorf-Hörnitz einen Audi A6 gestohlen. Der Zeitwert der blauen, fünf Jahre alten Limousine mit dem deutschen Kennzeichen ZI-SJ 1812 beträgt etwa 20.000 Euro. Die Polizei fahndet nun international nach dem Fahrzeug. Die SoKo Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schuppen fängt Feuer Ebersbach-Neugersdorf. In der Nacht zum Sonnabend sind Feuerwehr und Polizei in die Bahnhofstraße nach Ebersbach geeilt, weil dort ein mit Holz und Unrat gefüllter Schuppen brannte. Die Kameraden der Wehren löschten das Feuer. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 500 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen, auch zur genauen Brandursache, übernommen.

Unbekannte entwenden Fahrradanhänger Görlitz. Unbekannte sind in der Nacht zum Sonnabend widerrechtlich in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Görlitz, Grüner Graben, eingedrungen. Aus diesem stahlen sie einen blauen Fahrradanhänger „Thule Chario“, der zum Transport von Kindern dient. Der Wert des Anhängers wird mit etwa 800 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Diebe brechen in Jugendclub ein Quitzdorf am See. Unbekannte haben am Freitag gewaltsam die Eingangstür eines Jugendclubs in Sproitz geöffnet und sind in die Räume eingedrungen. Dort hebelten sie mehrere Schranktüren auf und durchsuchten die Schränke. Sie beschädigten einen Spielautomaten sowie Wandbilder und stahlen einen Musikverstärker im Wert von 500 Euro. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Spielautomaten aus Gaststätte gestohlen Mittelherwigsdorf. Eine Gaststätte war in der Nacht zum Sonnabend das Ziel unbekannter Diebe. Sie zerstörten das Schloss der Eingangstür und drangen in das Gebäude ein. Anschließend stahlen sie zwei Spielautomaten mit Geld, weiteres Geld und Schnaps. Der Wert der entwendeten Gegenstände beziffert sich auf mehr als 7.000 Euro. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Diebe versuchen Quads zu stehlen Gablenz. Zwei Quads, die auf einem privaten Grundstück am Alten Schloss abgestellt waren, waren das Ziel Unbekannter. Sie stachen in der nacht zum Sonnabend bei den beiden 500-cm³-Fahrzeugen der Marke ‚Chunfeng‘ jeweils die Zündschlösser. Der Diebstahl selbst misslang. Der entstandene Schaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Unbekannte hebeln Garagentore auf Oderwitz. In der Nacht zum Freitag haben unbekannte Täter auf der Scheringstraße in Niederoderwitz die Tore von sechs Garagen gewaltsam aufgehebelt. Sie entwendeten nichts. Der Sachschaden betrug 1400 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Ladendieb wurde gefasst Görlitz. Ein polnischer Mann hat am Sonnabendnachmittag in einem Görlitzer Baumarkt in Klingewalde eine Wechselsprechanlage mit Kamera in seinen Rucksack gesteckt und den Markt durch den Kassenbereich verlassen, ohne zu bezahlen. Das beobachtete der Ladendetektiv und sprach ihn an. Bei der folgenden Flucht vor dem Detektiv hielt dieser den Rucksack samt Diebesgut im Wert von etwa 250 Euro fest. Der Dieb lief weiter, wurde dabei aber vom Detektiv verfolgt, welcher auch die Polizei informierte. Die sofort eingesetzten Beamten des örtlichen Polizeireviers nahmen beide in unmittelbarer Nähe wahr und stellten den 26-jährigen Dieb. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

Einbrecher stehlen Werkzeuge aus Firma Neusalza-Spremberg. Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in den Verkaufsraum einer Landtechnik-Firma an der Zittauer Straße eingedrungen. Dort entwendeten die Diebe insgesamt sechs Stihl-Elektrowerkzeuge, darunter zwei Kettensägen, zwei Heckenscheren, ein Blasgerät und eine Akku-Heckenschere. Der Schaden wird mit 250 Euro angegeben. Der Wert der entwendeten Werkzeuge beträgt mindestens 750 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.