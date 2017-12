Schuppen brennt nieder In der Nacht zu Freitag wurde die Feuerwehr in eine Kleingartenanlage am Hofegrund gerufen. Sie konnte Schlimmeres verhindern.

© NEWS5/Rico Löb

Radeberg. Ein Schuppen ist in der Nacht zu Freitag in Radeberg völlig niedergebrannt. Er befand sich in einem Kleingarten am Hofegrund. Als die Feuerwehr eintrat, brannte das Häuschen bereits in vollem Ausmaß. Den Kameraden gelang es, ein Übergreifen des Feuers auf einen Gastank in der Nähe und andere Gebäude zu verhindern. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, die Brandursache wird noch ermittelt. (szo)

