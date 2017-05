Schumacher junior flirtet mit der Formel 1 Rund um den Großen Preis von Monaco ist Mick Schumacher mit Promofilm, Fußballspiel und Interviews präsent.

Lässt sich von verheißungsvollen Zukunftsaussichten nicht blenden: Mick Schumacher. © Rex/Shutterstock/Valdrin Xhemaj

Die erste Runde auf dem legendären Stadtkurs von Monaco ist Mick Schumacher schon in einem Rennauto gefahren. Allerdings (noch) nicht in einem aktuellen Modell, sondern gemeinsam mit dem ehemaligen Formel-1-Star David Coulthard in einem Oldtimer von 1902. „Man glaubt es kaum, aber so sahen Rennautos früher aus! Der Mercedes Simplex ist fast 100 Jahre älter als ich, und die Fahrt durch Monaco war fast wie mit einem F1-Auto“, schrieb Schumacher Jr. auf Facebook und versah seinen Kommentar mit einem Smiley.

Dass der Werbefilm von Mercedes genau jetzt im Umfeld des wichtigsten Rennens des Jahres auftaucht, ist ganz sicher kein Zufall. Genauso wie seine Teilnahme am traditionellen Fußball-Benefizspiel der „Nazionale Piloti“ vor dem Monaco-Grand-Prix. Früher war Papa Michael immer mit von der Partie, jetzt hat der 18-jährige Mick seinen Platz eingenommen und ließ sich ganz selbstverständlich mit Fürst Albert fotografieren. „Wir Piloten sind wohl eher fürs Fahren gemacht; wir haben 1:2 verloren“, teilte Mick Schumacher mit und postete ein Bild von sich mit dem Monarchen.

Lernbegierig, aber nicht übereifrig

Es ist ganz offensichtlich, dass der Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters für den Einstieg in die Königsklasse des Motorsports aufgebaut wird. In diesem Jahr darf er das Mercedes-Team schon bei ein paar Rennen begleiten. „Man kann sich einiges von der Formel 1 abschauen und Tipps abholen von dem ein oder anderen Fahrer“, sagte Mick Schumacher in einem Interview mit der Auto Bild Motorsport. Auch das erschien nicht zufällig ein paar Tage vor dem wichtigsten Formel-1-Grand-Prix des Jahres. Papa Michael hat hier fünfmal triumphiert.

Offenbar ist es nur eine Frage der Zeit, wann auch Mick Schumacher hier um Formel-1-Siege fahren wird. „Als Rennfahrer musst du dir die Frage stellen: Bin ich bereit für die Formel 1? Und im Moment – ok, ich würde nicht Nein sagen, wenn ich die Möglichkeit bekäme – aber ich glaube, dass ich noch mehr lernen muss. Als Rennfahrer weißt du, wann du bereit bist. Wenn du genug Erfahrung und Speed hast, den du den Teams in der Formel 1 anbieten kannst, dann wird sich in Zukunft auch etwas ergeben. Und wenn ich dann in die Formel 1 komme, werden wir sehen, wie gut ich bin“, sagt er selbst dazu.

Im Hintergrund ziehen seine Familie und Managerin Sabine Kehm die Fäden und verfolgen einen genauen Karriereplan. In den vergangenen Jahren wurde Schumacher Jr. bei seinen Einsätzen als Rennfahrer bewusst vor der Öffentlichkeit abgeschirmt. Seit gut zwei Monaten ist er 18, damit volljährig und wird ganz bewusst an seine künftigen Verpflichtungen in der Öffentlichkeit herangeführt.

Zuletzt war er Co-Kommentator bei der DTM und bewegt sich inzwischen ganz selbstverständlich in der Welt der Stars. „Mick ist ein gut erzogener, hübscher und bescheidener Kerl, der mich persönlich schon sehr an seinen Vater erinnert hat“, teilte Thomas Gottschalk neulich in der Bild mit: „Ich habe nicht den ‚Sohn von ...‘ getroffen, sondern einen selbstbewussten jungen Mann, der seinen eigenen Weg im Rennsport geht. Ich bin überzeugt, er wird es ganz nach oben schaffen.“

Mercedes und Ferrari warten schon

Motorsportlich steht 2017 die Formel 3 bei Mick Schumacher auf dem Karriereplan. Genau jene Klasse also, die als Kaderschmiede für künftige Formel-1-Weltmeister gilt. Nico Rosberg, Lewis Hamilton oder Sebastian Vettel gingen genau diesen Weg, und Mick Schumacher will daran anknüpfen. „Formel-1-Weltmeister zu werden ist für mich schon das ultimative Ziel. Wenn ich mich für etwas entschieden habe, will ich es richtig machen“, sagt er dazu. In der Formel 3 schwimmt er in seinem Rookie-Jahr momentan nur mit. In der Gesamtwertung der Talentserie ist er Sechster. Nicht nur beim Überholen erinnert Mick Schumacher jedoch an seinen Vater, und der berühmte Name wird ihm beim Einstieg in die Formel 1 ganz sicher helfen.

„Die Teams, die ich beobachte, sind Mercedes und Ferrari wegen der Historie“, sagt der Youngster zur Auto Bild Motorsport. Die beiden Topteams der Szene sind höchst interessiert – schließlich ist die Story unschlagbar. „Wenn er sich in dieser Formel 3 gut schlägt, werden viele Teams davon Notiz nehmen. Und eines davon wird Mercedes sein“, sagt Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Massimo Rivola verfolgt als Leiter der Ferrari Driver Academy ebenfalls intensiv die Entwicklung des talentierten Youngsters mit dem berühmten Namen: „Würde er sich für die Ferrari-Akademie entscheiden, würde ihm der rote Teppich ausgerollt werden.“

Freilich dürfte nicht damit zu rechnen sein, dass Mick Schumacher gleich bei Rot oder Silber landet. Wahrscheinlicher ist, dass er bei einem kleineren Team wie Sauber erste Erfahrungen sammelt. „Es wäre gut für die Formel 1, wenn der Name Schumacher wieder vertreten wäre“, findet nicht nur Bernie Ecclestone. Spätestes übernächstes Jahr wird es so weit sein.

