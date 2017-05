Schulz und SPD brauchen Kraft-Akt Die Kanzlerin googelt sich nicht. Schulz kuschelt in Würselen. Kraft lehnt an einem Baum. Vor der „kleinen Bundestagswahl“ geben die Parteien alles. Kann die SPD den Angriff der CDU auf ihre Herzkammer abwehren?

Der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz und NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft stehen vor einem wegweisenden Wochenende. © dpa

In Würselen rufen sie noch. „Martin, Martin!“ Ein paar Jugendliche flippen aus, als ihr Idol die Freilichtbühne im Schatten von Burg Wilhelmstein erklimmt. Auf ihren knallroten Shirts steht mutig „Kanzler-Unterbezirk“. SPD-Fahnen werden geschwenkt, es gibt Bockwurst und Kölsch. Martin Schulz winkt.

Mehrere Verwandte sitzen in der ersten Reihe. Es ist ein Heimspiel. Dem Kanzlerkandidaten tut das nach den Nackenschlägen an Saar und Küste sichtlich gut. In Würselen muss er nichts mehr beweisen. Sie werden ihren Ex-Bürgermeister, Ex-Buchhändler und Karlspreisträger auch dann noch mögen, wenn die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am Sonntag für die SPD in die Hose geht.

Vor ein paar Wochen noch undenkbar, liegt die CDU in der Herzkammer der Sozialdemokratie Umfragen zufolge mindestens auf Augenhöhe mit den Genossen. Macht die CDU nach Saarland und Schleswig-Holstein das 3:0 gegen die SPD? Auch bundesweit ist der Trend gerade kein Genosse mehr. 27 Prozent für die Roten, 37 für die Schwarzen. Kein Wunder, dass die Kanzlerin nichts anderes machen muss, als zu regieren. Und zu plaudern.

Während ihr Herausforderer in Würselen giftet, das Kanzleramt schleudere Europas Hoffnungsträger, Frankreichs neuem Präsidenten Emmanuel Macron, auf dessen Reformvorschläge nur „Nein, Nein, Nein“ entgegen, ist Angela Merkel im roten Blazer beim Talk der „Rheinischen Post“ in Düsseldorf zu Gast. Sie ist die Ruhe selbst. Wie das mit ihrer Eitelkeit sei, ob sie manchmal ihren eigenen Namen im Internet suche, wird sie gefragt: „Ne, mache ich nicht“, sagt Merkel.

Auch ohne Google hat die CDU-Chefin längst vernommen, was der neue ARD-“Deutschlandtrend“ abgefragt hat. Sieben von zehn Bürgern sagen, Merkels Politik sichere die gute Wirtschaftslage. Sie liegt neben Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und SPD-Außenminister Sigmar Gabriel (!) an der Spitze der Popularitätsliste - für Schulz geht es sechs Punkte runter. Unmittelbar vor dem NRW-Finale und vier Monate vor der Bundestagswahl sind Merkels Werte für die Union ein Pfund.

Bei der SPD wiederum rätseln sie, warum der Schulz-Hype nun doch schneller als gedacht wie ein Soufflé daherkommt, das in sich zusammenfällt. Noch immer findet gut jeder zweite Deutsche, Schulz habe die Konturen der beiden Volksparteien wieder herausgeschält. Aber 66 Prozent haben keinen Schimmer, welche Politik er als Kanzler machen will. Agenda-2010-Reparaturen, längeres Arbeitslosengeld, das dürfte schon hängengeblieben sein. Und sonst? Schulz hat durchaus mehr im Koffer. Über 30 Einsätze legte er im NRW-Wahlkampf hin. Nur dringt er mit seinen Inhalten nicht wirklich durch. Seine Strategen räumen ein, es habe im April an medialer Präsenz, an Zuspitzung gemangelt.

Am Donnerstag redet die Republik über den 55-Milliarden-Steuersegen. Merkel bekräftigt in Düsseldorf, mit ihr werde der Mittelstand um 15 Milliarden Euro entlastet. Aber keine 30 Milliarden, wie manche in CDU und CSU es sich wünschen. Schulz spricht bei Auftritten in der Leverkusener Fußgängerzone oder auf dem Aachener Rathausplatz von „hohlen Versprechen“ der Union. Wichtiger seien Investitionen, kostenlose Kitas und digitale Klassenzimmer. Ein bisschen will die SPD bei den Steuern ebenfalls ran. Rauf bei Superreichen, runter bei Mittelverdienern. Ein fertiges Konzept will Schulz Ende Juni beim Parteitag in Dortmund präsentieren - vielleicht.

In NRW bewegen die Mega-Staus auf maroden Straßen, die Schulpolitik und die Angst vor Verbrechern die Gemüter. Der von der SPD lange unterschätzte CDU-Herausforderer Armin Laschet punktet auf diesen Feldern. Aber reicht das für den Ministerpräsidentenjob? Nach der Ausschließeritis der Parteien (SPD gegen Rot-Rot-Grün, Grüne gegen Jamaika, FDP gegen Ampel) könnte nach der Wahl eine große Koalition kommen. Wer hauchdünn vorne liegt, kriegt die Staatskanzlei am Rhein - „the winner takes it all“. Es sei denn, die bärenstarke Lindner-FDP oder die Grünen vergessen ihre Schwüre und wollen am Ende doch mitregieren.

Für die SPD muss es Landesmutter Hannelore Kraft richten. Ihr Amtsbonus sei kräftiger als der von Torsten Albig im hohen Norden. Auf einem Großplakat, das in ganz NRW zu sehen ist, lehnt Kraft an einem Baum. Treu, verlässlich, bodenständig, so setzt sie Starfotograf Jim Rakete in Szene. Fällt Kraft, dürften am Montag auch im Willy-Brandt-Haus in Berlin die Wände wackeln.

Noch wankt nur das Bühnenbild, das sie für Schulz in Würselen gezimmert haben. Als eine Windböe eine Leinwand mit der Aufschrift „Zeit für mehr Gerechtigkeit“ fast wegpustet, dreht er sich um und ruft schlagfertig: „Da steht der Laschet hinter!“ Die Leute lachen. Das Szenario aber, nach 2005 erst zum zweiten Mal in einem halben Jahrhundert die Macht im Stammland NRW an die „Schwatten“ zu verlieren, wie ein SPD-Rentner seinen Freunden zuraunt, ist eine Horrorvorstellung.

„Wenn die SPD auf den zweiten Platz kommt, ist die Abwärtsspirale nur noch ganz schwer aufzuhalten“, sagt der Parteienforscher Oskar Niedermayer. „Das würde bedeuten, dass Martin Schulz seine Hoffnungen auf die Kanzlerschaft begraben kann.“ Kraft muss jetzt Schulz retten. Die Ironie dabei: Sie wollte immer, dass der Kanzlerkandidat Sigmar Gabriel heißt.

