Schulz sauer über GroKo-Meldung

Berlin. SPD-Chef Martin Schulz ist empört über Darstellungen, seine Partei habe sich mit der Union bereits auf die Aufnahme von Gesprächen über eine große Koalition verständigt. „Die Meldung „Grünes Licht für GroKo-Verhandlungen“ kann ich in jedem Fall dementieren. Sie ist falsch“, sagte Schulz am Freitag in Berlin.

Da sie offensichtlich von der Union lanciert worden sei, habe er deswegen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel gesprochen „und ihr gesagt, dass so etwas inakzeptabel sei“. Er fügte hinzu: „Wer Falschmeldungen in Umlauf setzt, zerstört Vertrauen.“ Schulz unterstrich, dass alle Optionen weiterhin auf dem Tisch lägen und noch keine Entscheidung gefallen sei.

Schulz sagte, er wolle am Montag mit dem Parteivorstand beraten, ob die SPD in Verhandlungen mit CDU und CSU über eine Regierungsbildung eintreten solle. Am Donnerstag solle die Empfehlung des Vorstandes dann dem Parteitag präsentiert werden. „Wir haben eine geschäftsführende Bundesregierung, wir haben keinen Zeitdruck“, sagte Schulz. „Wir haben viele Optionen für eine Regierungsbildung. Wir sollten über jede dieser Optionen reden. Genau das werde ich am Montag dem Parteivorstand der SPD vorschlagen.“

Die CDU betonte unterdessen ihre Bereitschaft, mit der SPD ohne Vorbedingungen ernsthafte Gespräche über die Bildung einer stabilen Regierung aufzunehmen. Zunächst müsse aber abgewartet werden, wie sich die SPD in den nächsten Tagen positioniere, sagte CDU-Bundesgeschäftsführer Klaus Schüler am Freitag in Berlin. Zuvor hatte Parteichefin Angela Merkel den CDU-Vorstand über das Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, SPD-Chef Martin Schulz und dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer vom Vorabend informiert.

Die Bürger seien am 24. September mit der festen Erwartung zur Bundestagswahl gegangen, „dass die Politiker aus dem Wahlergebnis dann auch alles Notwendige tun, um zu einer stabilen Regierungsbildung für unser Land zu kommen“, sagte Schüler. Der CDU-Vorstand werde nach dem vom 7. bis 9. Dezember geplanten SPD-Parteitag am 10. und 11. Dezember die Lage bewerten und über das weitere Vorgehen beraten.

Zu Forderungen von SPD-Chef Martin Schulz nach einer neuen EU-Politik und inhaltlichen Vorbedingungen sagte Schüler: „Es ist jetzt nicht an mir, die Fragen der SPD zu bewerten.“ Die CDU sei bereit, ernsthaft in Gespräche mit den Sozialdemokraten einzutreten - „und das heißt auch ohne Vorbedingungen“.

Der SPD-Parteinachwuchs startete am Vormittag eine Kampagne gegen eine weitere große Koalition. Die Jusos veröffentlichten auf ihrer Homepage eine Petition unter dem Motto #NoGroko, in der sie alle SPD-Mitglieder dazu aufriefen, gegen ein solches Regierungsbündnis zu unterschreiben. In dem Begleittext des Aufrufs hieß es: „Wir bleiben dabei: Die Absage der SPD an eine Fortsetzung der großen Koalition war zwingend und richtig.“ Zunächst hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland über die geplante Kampagne berichtet. (dpa)

