Schulz kommt – was nun auf alle anderen zukommt Auf welche Stärken und Schwächen des neuen SPD-Herausforderers sich die Konkurrenz einstellen muss.

Martin Schulz auf dem Weg zur Macht? Wofür der designierte Kanzlerkandidat steht, wird wohl erst klarer, wenn er seine Leitlinien vorstellt. © dpa

Als Sigmar Gabriel am Donnerstag im Bundestag seine letzte Regierungserklärung als Wirtschaftsminister vorgetragen hatte, applaudierten viele Abgeordnete. „Manchmal ist man irritiert, wie viele Leute klatschen, wenn man zurücktritt“, meinte der bisher starke Mann der Sozialdemokratie aufgeräumt hinterher.

Gabriel appellierte an alle Parteien im Bundestag, sich im anstehenden Wahlkampf für Demokratie und Debatte einzusetzen, und nicht von „15 Prozent Schreihälsen“ treiben zu lassen. Er warnte vor Hass und Lügen im politischen Wettstreit. Jetzt übernimmt der Europapolitiker Martin Schulz das sozialdemokratische Steuerrad. Innenpolitisch ist er für viele ein unbeschriebenes Blatt, wird am Sonntag seine inhaltlichen Leitlinien und Ideen vorstellen. Die SZ analysiert, was jetzt auf die politische Konkurrenz zukommt:

Angela Merkel

Die Kanzlerin kennt den früheren EU-Parlamentspräsidenten von zahlreichen Krisentreffen ziemlich gut. Die beiden können miteinander, schreiben sich Kurznachrichten übers Mobiltelefon. Nun sind sie Kontrahenten auf einer anderen Polit-Bühne. Die Ausgangslage spricht zwar eindeutig für die Kanzlerin. Sie ist erfahren, kennt alle Themen bis ins Detail, regiert unaufgeregt, verfällt nicht in Nervosität, weil die SPD im Umfragekeller einen überraschenden Kanzlerkandidaten präsentiert. Aber Chancen, aufholen zu können, hat Schulz. Im theoretischen Fall, dass man den Kanzler direkt wählen könnte, würden sich 41 Prozent der Befragten für Angela Merkel entscheiden. Und überraschenderweise ebenso viele, 41 Prozent, würden Schulz wählen, ermittelte Infratest dimap ganz aktuell. Bei einigen Kriterien schneidet Schulz sogar leicht besser ab als Merkel, etwa bei Glaubwürdigkeit und Sympathie. Bei anderen Kriterien liegt er hinter ihr, aber immer noch weit vor Gabriel, etwa bei Kompetenz und Führungsstärke.

CDU/CSU

Die Union müsse Schulz „überhaupt nicht“ fürchten, sagte Fraktionschef Volker Kauder im Fernsehen. Die guten ersten Umfragewerte des neuen Spitzenmanns der SPD wertete er als vorübergehend: „Das ist ein Effekt, den man immer wieder beobachten kann, wenn jemand neu auf die Bühne tritt.“ Tatsächlich ist ungewiss, wie nachhaltig ein möglicher Aufschwung wäre. Verpufft das Überraschungsmoment, werden sich auch die sozialdemokratischen Zweifler wieder zu Wort melden. Eine Hausmacht in der SPD hat Schulz nicht – das könnte in diesem Fall zu einem echten Problem werden. Er hat noch keine Helfer, keinen Apparat, keinen Stab – nichts. Andererseits ist er kein Bestandteil der Großen Koalition und hat mehr Beinfreiheit zur Attacke auf den Regierungspartner.

Linke

Sahra Wagenknecht will „nicht Türen zuschlagen, bevor er überhaupt gewählt ist“. Aber ausgeprägt optimistisch sei sie jetzt nicht, so die Linksfraktionschefin. Und sie habe die „große Sorge“, dass es zwar ein neues Gesicht, aber keine neue inhaltliche Ausrichtung gebe. Schulz sei bisher inhaltlich „sehr nahe bei dem, was Gabriel verkörpert hat“. Schulz ist eher im rechten SPD-Flügel, aber auch offen für andere Konstellationen. Für die Linke dürfte es nicht schwerer werden, mit ihren Themen durchzudringen. Und sie hofft, dass Schulz 25 Prozent plus x erreicht, um neue linke Mehrheiten überhaupt erst möglich zu machen.

Grüne

Für die Grünen ändert sich wenig. Sie können, anders als die anderen Oppositionsparteien, allerdings nicht sagen: Merkel muss weg. Am Ende, wenn es die Zahlen ermöglichen, bilden sie mit ihr eine schwarz-grüne Regierung.

AfD

Für AfD-Chefin Frauke Petry erfüllte sich ein Wunsch. Sie wollte schon vor dem Gabriel-Rückzieher Martin Schulz als Spitzenkandidaten der SPD. Grund: Der stehe „wie kein anderer Deutscher für das Scheitern der EU“. Als politische Konkurrentin gehe sie davon aus, dass diese Kandidatur ihrer eigenen Partei nutzen werde. Da hat sie aus ihrer Sicht wohl recht.

Wähler

Für den Wähler könnte es mit einem anderen Kandidaten deutlich langweiliger werden. Schulz hat Leidenschaft, er brennt für die Politik. Gegenüber Merkel ist er ein rhetorisches Feuerwerk. Allerdings: ein direktes Duell könnte es nur einmal im TV geben. Schulz kann weder im Bundestag noch im Bundesrat auftreten. (mit dpa)

