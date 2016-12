Schulwegsicherheit wird diskutiert Die Internet-Petition für einen Zebrastreifen in Dippoldiswalde hatte zu wenig Unterstützer. Ihre Wirkung entfaltet sie dennoch.

Der Bus fährt an der Haltestelle Querstraße in Dipps um 7.20 Uhr ab zur Grundschule Reichstädt. Dies ist genau die Tageszeit, wenn auf der Straße am meisten Verkehr herrscht. © Egbert Kamprath

Im September passierte ein Unfall auf der Rabenauer Straße in Dippoldiswalde. Ein siebenjähriges Grundschulkind, das über die Straße zum Bus wollte, ist dabei mit einer Mopedfahrerin zusammengestoßen und musste ins Krankenhaus. Seine Eltern haben daraufhin im Internet eine Petition gestartet mit dem Ziel, an der Bushaltestelle Querstraße einen Fußgängerüberweg über die Rabenauer Straße einzurichten.

Die Petition war zwar im Internet nicht erfolgreich. Aber sie entfaltet jetzt dennoch Wirkung. Die Linke-Fraktion im Dippoldiswalder Stadtrat hat das Thema jetzt aufgegriffen. Die Fraktion hat den Antrag gestellt, dass sich der Stadtrat auf einer der nächsten Sitzungen mit dem Thema Sicherheit an Bushaltestellen und auf den Wegen dorthin befassen soll. Es geht also nicht mehr allein um die Rabenauer Straße, sondern um das gesamte Stadtgebiet. Damit wird das Anliegen auf eine viel breitere Ebene gehoben. Dazu hat die Fraktion der Linke auch gefordert, alle Ortschaftsräte anzufragen, ob sie in ihren Ortsteilen Bedarf sehen, aktiv zu werden. Der Ortschaftsrat Schmiedeberg hat sich diese Woche bereits mit dem Thema befasst und auch mehrere Problempunkte identifiziert.

Erstens ist eine Bushaltestelle in Naundorf an der B 170 nur schlecht beleuchtet. Das ist gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit eine mögliche Gefahrenquelle.

In Dönschten ist die Haltestelle auch nicht ausreichend. Dort ist insgesamt die Straße nicht breit genug. Wenn zwei große Fahrzeuge einander begegnen, ist kaum noch Luft zur Haltestelle hin. Außerdem ist die Verkehrssituation an der Einmündung der Molchgrundstraße auf die B 170 problematisch.

Die Verkehrsspitze am Morgen

Die Internet-Petition wegen der Rabenauer Straße in Dippoldiswalde stand zwei Monate im Netz unter dem Titel „Sicherheit für unsere Kinder im Straßenverkehr“. Vergangene Woche ist die Frist dafür abgelaufen. Sie hat insgesamt 222 Unterstützer gefunden. Die kamen teilweise auch von weither, aus Bayern oder Baden-Württemberg, etliche auch aus Orten in der Umgebung. 146 kommen aus Dippoldiswalde. Für eine erfolgreiche Petition hätten aber 400 Dippoldiswalder sich diesem Begehren anschließen müssen.

Eine Zählung der Sächsischen Zeitung an der Unfallstelle ergab, dass auf der Rabenauer Straße am Morgen zwischen 7.10 Uhr und 7.25 Uhr eine Verkehrsspitze auftritt. Das ist genau die Tageszeit, zu der auch die Grundschulkinder dort den Schulbus erreichen müssen. Der fährt um 7.22 Uhr an der Haltestelle Querstraße ab. Davor und danach war weniger los. Vor 7.10 Uhr und ab 7.25 Uhr war der Verkehr auf der Straße wieder deutlich ruhiger.

Hier liegt das Problem für das Anliegen, einen Zebrastreifen einzurichten. Dafür gibt es Mindestvorgaben, wie viele Fußgänger die Straße queren müssen und wie viele Autos hier mindestens entlang fahren sollten. Diese Zahl wird in der kurzen Spitzenzeit zwar erreicht, aber schon über eine Stunde oder noch länger gerechnet, erreicht sie die Vorgaben nicht.

