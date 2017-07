Schulweghelfer gesucht In Sebnitz sind von einst sechs nur noch zwei Ehrenamtler in dieser Funktion aktiv. Das reicht nicht.

Schulweghelfer leisten in den Städten einen wichtigen Beitragzur Sicherheit der Kinder. © Archivfoto: SZ/Marion Gröning

Die Stadt Sebnitz sucht derzeit dringend Schulweghelfer für das kommende Schuljahr. Die Ehrenamtler sorgen unter anderem dafür, dass die Kinder auf dem Weg zur Schule sicher über die Straße gelangen. Von ursprünglich sechs Schulweghelfern sind aktuell nur noch zwei für die Stadt im Einsatz. Aufgrund dieses Rückgangs könne derzeit nicht garantiert werden, dass dieser Dienst in Zukunft noch aufrechterhalten werden kann, erklärt Stadtsprecherin Kerstin Nicklisch. Die beiden noch aktiven Schulweghelfer Berndt Mach und Wolfgang Kriedel wurden kürzlich im Sebnitzer Rathaus geehrt. Beide sind bereits seit Jahren ehrenamtlich in dieser Position tätig und somit ein wichtiger Bestandteil zur Gewährleistung der Sicherheit der Schüler. Aus diesem Grund hat die Stadtverwaltung ihnen für ihr Engagement mit einem Blumenstrauß und einem Wertgutschein gedankt. Ebenfalls für ihr Engagement gewürdigt wurde Elfriede Öorenz, die ehrenamtlich die Freiwilligenagentur der Stadt in organisatorischen Belangen unterstützt. (SZ)

Ansprechpartner bei der Stadtverwaltung ist Stefanie Maetze, Telefon 035971 84153,

