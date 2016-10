Schulweghelfer an der Baustelle gesucht

Am 10. Oktober beginnt der nächste Abschnitt für den Straßenbau in Reinhardtsgrimma, informierte Hauptamtsleiterin Julienne Döring. Dann wird die Kreuzung am alten Feuerwehrhaus voll gesperrt. Die Busse halten dann an der Grimmschen Hauptstraße in Höhe des Schlossparks. Vor allem für die Grundschüler heißt das, dass sie einen neuen Schulweg gehen und teilweise die Straße überqueren müssen. Um ihnen das zu erleichtern, sucht die Stadt Glashütte Schulweghelfer, die in der Früh von 6.30 Uhr bis 7.45 Uhr den Weg absichern. Es ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, für die eine Entschädigung bezahlt wird. Die Polizei und die Kreisverkehrswacht weisen die Helfer ein. Wer Interesse an dieser Tätigkeit hat, kann sich in der Stadtverwaltung Glashütte bei Maritta Reichel, 035053 45134 melden. (SZ/fh)

