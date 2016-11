Schulverweigerer werden mehr In den letzten vier Jahren sind die Zahlen teils sprunghaft gestiegen. Das Landratsamt reagiert jetzt.

Handy statt Schule? © Symbolfoto/dpa

Das Kreisordnungsamt hat im vergangenen Jahr 135 Verfahren gegen Schulverweigerer geführt. Die Angabe stammt aus einer jetzt veröffentlichten Beschlussvorlage zur nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistages am 22. November. Innerhalb von nur vier Jahren hat damit die Zahl der Verweigerer um gut die Hälfte zugenommen. Besonders stark fiel der Anstieg von 2014 auf 2015 aus.

Wie es in dem Positionspapier der Arbeitsgemeinschaft „Hilfen zur Erziehung“ weiter heißt, stelle der Umgang mit Schulschwänzern eine „umfassende Aufgabe“ dar, die nicht nur durch den Einsatz der Jugendhilfe bewältigt werden könne. Die Ursachen seien vielfältig und bedürften einer genauen Analyse im Allgemeinen als auch im Einzelfall. In Folge werfen die Verfasser des Papiers verschiedene Fragen auf: Weshalb gibt es im Kreis kaum alternative Schulformen für Schulschwänzer wie in anderen Bundesländern? Was muss getan werden, damit Ordnungsstrafverfahren nicht zur Gewohnheit werden?

Konkrete und zeitnahe Schritte sind aus dem Papier nicht zu erwarten. Es soll zunächst als Diskussionsgrundlage dienen und zudem innerhalb des Freistaats weitergegeben werden. (SZ/pa)

zur Startseite