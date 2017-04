Schulverein erhöht Jahresbeitrag Erwachsene zahlen zwei Euro mehr. Davon profitieren letzten Endes die Schüler.

Der Roßweiner Schulverein hat seinen Jahresbeitrag für Mitglieder von zehn auf zwölf Euro angehoben. „Kinder zahlen sechs Euro“, sagt die Vereinsvorsitzende Annett Möbius. Der Beschluss wurde kürzlich bei der Jahreshauptversammlung gefasst. Es sei die erste Erhöhung seit der Gründung des Vereins vor 15 Jahren. Die Erhöhung sei moderat.

Je mehr Geld in der Vereinskasse ist, umso mehr Schüler können von der Förderung profitieren. „Wir zahlen drei Euro pro Kind als Zuschuss für Klassenfahrten, wenn der Lehrer einen entsprechenden Antrag bei uns stellt“, erklärt sie. An dieser Vorgehensweise werde sich nichts ändern. Der Verein setzt seine Arbeit in bewährter Weise fort. Das heißt, er übernimmt die Hälfte der Startgebühr für die Teilnehmer des sogenannten Känguru-Wettbewerbs im Fach Mathematik und unterstützt den Englisch-Wettbewerb „Big Challenge“. „Weiterhin finanzieren wir das Starterpaket für jeden neuen Fünftklässler der Roßweiner Oberschule“, sagt Annett Möbius. Dieses bestehe aus einem Atlas und einem Taschenrechner. Die Mitglieder wirken traditionell beim Weihnachtsmarkt mit.

An der Spitze des Vereins hat es eine Veränderung gegeben. Andrea Weber ist jetzt Kassenwart. Sie löst Dieter Kormann ab, der sich aus privaten Gründen zurückgezogen habe, so Annett Möbius. Im vergangenen Schuljahr konnte der Verein sieben neue Mitglieder gewinnen: „Fünf der neuen Fünftklässler sowie zwei ehemalige Lehrer im Ruhestand“, sagt sie.

zur Startseite