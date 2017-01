Schulung zu Neuerungen beim Lohn

Wieder verändert sich 2017 einiges für Arbeitgeber und Mitarbeiter in Lohnbüros. Zu den wichtigsten Änderungen informiert die IKK classic in einem Seminar am Dienstag, dem 17. Januar, von 10 bis 12 Uhr, in der Neustadthalle in Neustadt. In dem Seminar geht es unter anderem um das zweite Pflegestärkungsgesetz, das Rentenpaket, elektronischen Datenaustausch, die Reform des Mutterschutzrechtes sowie Rechengrößen, Grenzwerte und Fälligkeiten 2017. Die Referenten vermitteln alle Neuerungen, erläutern deren Konsequenzen und zeigen, wie neue Vorgaben am besten im Betrieb umgesetzt werden können.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Es ist eine Anmeldung erforderlich unter www.ikk-classic.de/seminare. Auf der Seite gibt es auch Informationen zum Inhalt der Seminare und alternative Termine, zum Beispiel am 16. Januar von 9.30 bis 11.30 Uhr sowie 13.30 bis 15.30 Uhr an der Kamenzer Straße 29 b in Bischofswerda. (SZ)

