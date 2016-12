Schulung für private Waldbesitzer

Der Forstbezirk Bärenfels lädt alle privaten Waldbesitzer zu einer Schulung ein. Wie Sprecherin Kristina Funke informiert, gibt es in der Veranstaltung Tipps zur Bewirtschaftung. Denn Waldbesitzer, deren Flächen sich in Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten, Nationalparks und ausgewiesenen Flächennaturdenkmalen befinden, haben verschiedene Vorgaben zu beachten. Da nicht jeder weiß, ob sich sein Wald in einem der angeführten Gebiete befindet, bietet der Forstbezirk an, flurstücksgenau zu informieren.

Wer Interesse an diesem Seminar hat, wird gebeten, sich vorab anzumelden. Die Schulung findet am Freitag, 16. Dezember, am Dienstsitz des Forstbezirkes Bärenfels auf der Alten Böhmische Straße in Bärenfels statt. Sie beginnt 13.30 Uhr. (SZ/mb)

Anmeldung: 035052 613211; 0173 3730002

