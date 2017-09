Schulturnhalle kann saniert werden Wenn am Freitag die Fördermittel eintreffen, können die Arbeiten an der Grundschule in Hohnstein zeitnah beginnen.

Der Turnhallensanierung der Konrad-Hahnewald-Grundschule in Hohnstein steht nichts mehr im Wege. © daniel förster

Die Turnhalle der Konrad-Hahnewald-Grundschule kann saniert werden. Die Stadt Hohnstein erhält am Freitag den entsprechenden Fördermittelbescheid des sächsischen Kultusministeriums. Aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ dem Investitionspaket des Freistaates bekommt die Stadt Hohnstein Fördermittel in Höhe von 73 871 Euro. Von dem Geld sollen die Sanitär- und Umkleidebereiche der Turnhalle saniert werden. Das hat die Stadt als Schulträger schon seit Längerem vor. Bislang reichte allerdings das Geld dafür nicht. Mit dem Investitionspaket kann dieser Plan nun umgesetzt werden, genauso wie zum Beispiel die brandschutztechnische Erneuerung der Förderschule in Ehrenberg. (SZ/aw)

